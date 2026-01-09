Manuel Quijano: el artista que se compró un Rolls Royce antes de triunfar en la música

Los hermanos Quijano aprendieron a hablar con la banda sonora de Los Panchos en el coche de su padre mientras recorría las calles de su León natal. Pero la ciudad del Bernesga se le quedó pequeña al mayor de los hermanos. Fascinado por los coches y el look de Corrupción en Miami, Manuel Quijano puso rumbo a la ciudad estadounidense que más de moda estaba en los ochenta.

Ahora, 35 años después, Café Quijano rinde homenaje a ese viaje en su último disco, Miami 1990, con el que están triunfando por todo el mundo. Tras recorrer catorce países, incluidos varios europeos, hacen un alto en el camino para subirse a El último tren y presentar los temas de este disco a todos aquellos que se han quedado sin entrada para los conciertos (que no son pocos).

38.47 min El último tren - Café Quijano, de gira con 'Miami 1990'

Miami 1990, un disco homenaje a sus inicios… pero lejos de la música Según reconoce la voz cantante del grupo, “el hecho de que nuestro padre fuera profesor de música y nos hubiera enseñado en muchos casos y en muchos momentos a tocar la guitarra, no significa que pensáramos nunca en dedicarnos a la música”. Por ello, como buen fanático de los coches americanos y de las motos, junto a un buen amigo, el primogénito de los Quijano cambió las pesetas por los dólares para dejar atrás su trabajo en una contrata de Telefónica y tratar de construir su propio sueño americano a través del negocio de la importación de vehículos. Conocida su trayectoria musical, no hacemos ningún ‘spoiler’ al decir que el negocio no fue bien. De Estados Unidos volvió con un Rolls Royce del año 74, un Silver Shadow que costó 15.000 dólares. Manuel Quijano rememora que “al traerlo a España nos costó más arreglarlo que lo que lo que había costado el coche”.

El (des)amor, hilo narrativo de toda una trayectoria Fruto de aquellos recuerdos, previos a la creación de Café Quijano como grupo musical, surge ahora este nuevo disco que incluye temas como "Sabes qué te digo", interpretado en directo en los estudios de la Casa de la Radio. Carta de presentación —“tanto picar flores, tanto mal de amores, de todos los colores”— de un tema que canta los esfuerzos de un hombre para conquistar el corazón de una mujer en una noche “de aventuras”, más que de golfería, confiesan los hermanos leoneses. Aunque ellos ya tienen sus corazones ocupados, en Miami 1990, interpretan la “Cumbia del soltero” cuya letra —“Hace mucho tiempo que dudo sobre si quiero encontrar pareja o seguir viviendo soltero; unos días disfruto y otros son un infierno”— hace referencia a este “momento determinado” —destaca Manuel— en el que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos pensado si “se está mejor solo o mal acompañado”. Un tema que habla de las dudas desde el punto de vista “de alguien poco centrado, que es un poco tarambana, que no sabe si un día quiere una cosa y otro día otra”, pero dejando claro que “el protagonista de esta historia no somos ninguno de los tres”. Café Quijano: "Estamos en nuestro mejor momento de directo" Marta Cercadillo