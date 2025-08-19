¿Quién es la persona en la que se inspira Lola, de Café Quijano; la Macarena o La flaca, de Jarabe de Palo?

Viaje al centro de la tele, el programa que locuta Santiago Segura, ha querido responder a una de las grandes preguntas de la música española. ¿Quién son las personas reales que se esconden detrás de letras de míticas canciones atemporales como "Lola", "Macarena" o "La flaca"?

Uno de los secretos mejor guardados de los artistas son las musas que han inspirado sus letras. Pueden ir desde personajes ficticios, noticias en un periódico, hasta personas reales. El programa musical de RTVE repasó el pasado jueves algunos de ellos y volvió este martes con la segunda parte para desvelar, entre otras cosas, a quién dedicó Alex Ubago su hit "Sin miedo a nada".

Lola, Nathalie, Macarena o La flaca se basan en personas reales Manuel Quijano, el cantante de Café Quijano, tuvo una relación con una persona que trabajaba en televisión, en un programa nocturno. No ha querido aclara quién era ni si Lola era su verdadero nombre. "Dudo que ella sepa que es la protagonista", añade el mayor de los hermanos. Nathalie, de Julio Iglesias, existió y tuvo un romance con uno de los mejores y más exitosos cantantes de la historia de España. Nada extraño con la fama de gentleman de Julio, que se ha popularizado de nuevo en los últimos años gracias a los memes. Diana Patricia Cubillán, así se llama la bailaora que acabó inmortalizada como la Macarena en una de las canciones más internacionales de la música española. Los del Río la iban a llamar Magdalena, pero ya había un tema con ese nombre. Además, su devoción por la virgen sevillana hizo el resto, que ya es historia. La mujer detrás de "La flaca", de Jarabe de Palo, es Alsoris Guzmán. El tan querido Pau Donés se enamoró a primera vista de ella, mientras grababa un videoclip en La Habana. "Princesa", de Joaquín Sabina, también está inspirada en una mujer real, una exnovia inglesa del cantautor que vivía en Logroño. "Ha hecho mucho daño, pero también mucho dinero", así hablaba Laura Pausini de su primer amor, en una entrevista con Carlos del Amor. La historia que inspiró la canción La Soledad, el primer gran éxito de la italiana. Marco se marchó para no volver, pero Laura lo supo monetizar.

La raja de tu falda es por un accidente real Uno de los primeros y más grandes éxitos de Estopa fue "La raja de tu falda". Según cuenta David Muñoz, se inspiró en un accidente real, que leyó en un periódico, en el que un coche se había chocado contra una parada de autobús que tenía un anuncio de una conocida marca de lencería femenina. En el resto de la letra mezcla realidad y ficción a su antojo. No era un Seat Panda, pero sí existe el Bar Sin Nombre, por ejemplo.

Salta es una letra improvisada y Aserejé, idioma inventado El cantante de Tequila, Alejo Stivel, olvidó la letra de "Salta!", un mítico tema de la banda argentina. Su solución fue improvisar y, al final, acabó siendo la letra de la recordada canción. Aserejé la escribió Queco, es una versión libre de "Rapper's delight" del grupo The Sugarhill Gang. El compositor reconoce que le gustaba, pero no sabía inglés y solo recordaba la fonética de su primera frase: "Said a hip-hop". De la canción que popularizó el rap en 1979 sale un éxito de los 2000 en la música en España.