Los Chunguitos se unen de nuevo en los escenarios: "Nos apetece estar juntos"

Han tenido que pasar 20 años —desde que Manuel Salazar, el Jere, abandonara Los Chunguitos— y casi un lustro —desde que sus primos, los hermanos Juan y José, el Taíno, Salazar decidieran continuar sus carreras musicales por separado— para que este histórico trío anunciara por fin su regreso. El reencuentro 50+1 es el nombre de la gira que volverá a unirlos en los escenarios en 2026 y para la que prometen una nueva canción.

"Hay que hacer las paces, no se puede estar toda la vida con rencor, no se puede vivir así", ha afirmado José en Las mañanas de RNE sobre estos últimos años de silencio artístico, a lo que Juan ha añadido: "Nos apetece estar juntos".

53.06 min Las mañanas de RNE - El reencuentro de Los Chunguitos

El primer concierto de El reencuentro 50+1 tendrá lugar en la madrileña plaza de toros de Las Ventas el 19 de febrero. "Va a ser algo precioso. La gente que se ha criado con nuestra música yo creo que va a llorar, porque después de tantos años nos hemos juntado los tres. Y encima en un concierto. A esa gente se le va a abrir el corazón y va a llorar con nosotros. Yo creo que sí", señala Manuel.

Enrique en el recuerdo Durante la gira sobrevolará siempre un nombre: el del tercer hermano y confundador del grupo, Enrique, voz principal original de uno de los mayores éxitos de Los Chunguitos, "Me quedo contigo", que falleció en 1982 con tan solo 25 años. "Como la canta Enrique yo creo que jamás podrá cantarla nadie, porque es algo especial, nadie lo puede superar", sentencia Manuel sobre las múltiples versiones que se han hecho de la canción, "una de las más bonitas y bellas que hay en el mundo". Juan y José comparten esta opinión, aunque subrayan que las versiones de la "fenómena" Rosalía y Antonio Vega figuran entre las mejores. 03.30 min Rosalía sorprende en los Goya reinterpretando a Los Chunguitos