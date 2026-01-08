Los Chunguitos se unen de nuevo en los escenarios: "Nos apetece estar juntos"
- El reencuentro 50+1 es el nombre de la gira, en la que también presentarán una nueva canción
- Su primer concierto tendrá lugar en la madrileña plaza de toros de Las Ventas el 19 de febrero
Han tenido que pasar 20 años —desde que Manuel Salazar, el Jere, abandonara Los Chunguitos— y casi un lustro —desde que sus primos, los hermanos Juan y José, el Taíno, Salazar decidieran continuar sus carreras musicales por separado— para que este histórico trío anunciara por fin su regreso. El reencuentro 50+1 es el nombre de la gira que volverá a unirlos en los escenarios en 2026 y para la que prometen una nueva canción.
"Hay que hacer las paces, no se puede estar toda la vida con rencor, no se puede vivir así", ha afirmado José en Las mañanas de RNE sobre estos últimos años de silencio artístico, a lo que Juan ha añadido: "Nos apetece estar juntos".
El primer concierto de El reencuentro 50+1 tendrá lugar en la madrileña plaza de toros de Las Ventas el 19 de febrero. "Va a ser algo precioso. La gente que se ha criado con nuestra música yo creo que va a llorar, porque después de tantos años nos hemos juntado los tres. Y encima en un concierto. A esa gente se le va a abrir el corazón y va a llorar con nosotros. Yo creo que sí", señala Manuel.
Enrique en el recuerdo
Durante la gira sobrevolará siempre un nombre: el del tercer hermano y confundador del grupo, Enrique, voz principal original de uno de los mayores éxitos de Los Chunguitos, "Me quedo contigo", que falleció en 1982 con tan solo 25 años.
"Como la canta Enrique yo creo que jamás podrá cantarla nadie, porque es algo especial, nadie lo puede superar", sentencia Manuel sobre las múltiples versiones que se han hecho de la canción, "una de las más bonitas y bellas que hay en el mundo". Juan y José comparten esta opinión, aunque subrayan que las versiones de la "fenómena" Rosalía y Antonio Vega figuran entre las mejores.
"Ahora todo el mundo canta igual"
Sobre el panorama musical actual, Juan tiene sus reservas y dice preferir la música "de antes, la de los 80 y los 90", que era "pura, pura, pura", y cita nombres como los de Camilo Sesto y Nino Bravo. "Ahora todo el mundo canta igual", se lamenta. "Antes había artistas, ahora no hay artistas", subraya Manuel.
Ramón Arcusa, que además de haber sido el integrante del famoso Dúo Dinámico ha destacado también como productor discográfico, fue quién descubrió en 1977 a Los Chunguitos, cuyo éxito reside, entre otras claves, en la "autenticidad" de sus letras. "Nuestras canciones hablan de la vida, de lo que nos pasa, de lo que vivimos, por eso llegan a la gente", concluye José.