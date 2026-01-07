Ernesto Cardenal, un amor cósmico
- Influyente sacerdote y poeta nicaragüense, vivió bajo la premisa de que el amor es la fuerza capaz de liberar al ser humano
- En la medianoche del domingo al lunes Documentos RNE recuerda a este revolucionario que defendió la cultura desde la política y supo alejarse del poder por coherencia
Su voz está entre las más influyentes de finales del siglo XX. Buscó a Dios a través de la ciencia porque consideraba que era un camino más directo incluso que el de la religión. Fue sacerdote, revolucionario, escritor, poeta, escultor y teólogo; una persona utópica que miraba la realidad proyectándose al futuro. Pero sobre todas estas facetas, unidas en perfecta armonía, Ernesto Cardenal fue un místico que aplicaba el amor a todo, convencido de que es la única vía de liberación del ser humano.
La situación política de su país, Nicaragua, estuvo fuertemente unida a su biografía y obra. Desde el levantamiento en armas de Augusto César Sandino tras más de una década de ocupación estadounidense, pasando por el asesinato de este importante líder guerrillero y la posterior dictadura de los Somoza durante más de 40 años, que terminó con el triunfo de la Revolución Sandinista.
A los 6 años Cardenal ya escribía versos. Epigramas fue su libro más célebre de juventud y Hora cero, el primero que vio la luz. En su poesía, marcada por la intertextualidad y el exteriorismo, destacan títulos como Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, Salmos, Gethsemani, Ky, Homenaje a los indios, Telescopio en la noche oscura o Cántico cósmico, la que muchos consideran su obra cumbre. También es destacada su producción en prosa, particularmente sus memorias en tres tomos: Vida perdida, Las ínsulas extrañas y Revolución perdida. De los años previos a la revolución destaca también El evangelio de Solentiname.
Este documental sonoro profundiza en la poliédrica figura del poeta centroamericano: un joven enamoradizo al que una conversión a Dios le llevó a encerrarse en un monasterio trapense de Estados Unidos. Su maestro de novicios, y desde entonces mentor, fue el teólogo, escritor y activista Thomas Merton. Tras ordenarse sacerdote, Cardenal fundó la famosa comunidad campesina de Solentiname, participó en la Revolución Sandinista y fue miembro de su primer gobierno. En esta etapa, la visita de Juan Pablo II a Managua en 1983 dejó una imagen que recorrió el mundo: Ernesto Cardenal arrodillado ante un papa que le reprendía enérgicamente. El pontífice, alineado en el bloque capitalista, le recriminaba por formar parte del gobierno y por su vinculación con la Teología de la Liberación.
El sacerdote salió del gobierno tras la eliminación del Ministerio de Cultura y poco a poco se desvinculó del Frente Sandinista de Liberación Nacional por sus discrepancias con la deriva autoritaria de Daniel Ortega. Hasta su muerte, a los 95 años, Ernesto Cardenal siguió viajando, escribiendo, meditando... y amando.
En el documental "Ernesto Cardenal, un amor cósmico", con guion de Libertad Martínez y diseño sonoro de Mayca Aguilera, participan Gioconda Belli y Sergio Ramírez, escritores nicaragüenses y amigos de Ernesto Cardenal; María Ángeles Pérez López, profesora de la Universidad de Salamanca, poeta y experta en su obra; Ignacio Dueñas García de Polavieja, docente e investigador de la Teología de la Liberación; y Juan José Tamayo, teólogo, doctor en filosofía y uno de los referentes en Europa de la Teología de la Liberación.
