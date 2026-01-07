Ernesto Cardenal, un amor cósmico

Su voz está entre las más influyentes de finales del siglo XX. Buscó a Dios a través de la ciencia porque consideraba que era un camino más directo incluso que el de la religión. Fue sacerdote, revolucionario, escritor, poeta, escultor y teólogo; una persona utópica que miraba la realidad proyectándose al futuro. Pero sobre todas estas facetas, unidas en perfecta armonía, Ernesto Cardenal fue un místico que aplicaba el amor a todo, convencido de que es la única vía de liberación del ser humano.

La situación política de su país, Nicaragua, estuvo fuertemente unida a su biografía y obra. Desde el levantamiento en armas de Augusto César Sandino tras más de una década de ocupación estadounidense, pasando por el asesinato de este importante líder guerrillero y la posterior dictadura de los Somoza durante más de 40 años, que terminó con el triunfo de la Revolución Sandinista.

A los 6 años Cardenal ya escribía versos. Epigramas fue su libro más célebre de juventud y Hora cero, el primero que vio la luz. En su poesía, marcada por la intertextualidad y el exteriorismo, destacan títulos como Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, Salmos, Gethsemani, Ky, Homenaje a los indios, Telescopio en la noche oscura o Cántico cósmico, la que muchos consideran su obra cumbre. También es destacada su producción en prosa, particularmente sus memorias en tres tomos: Vida perdida, Las ínsulas extrañas y Revolución perdida. De los años previos a la revolución destaca también El evangelio de Solentiname.

Este documental sonoro profundiza en la poliédrica figura del poeta centroamericano: un joven enamoradizo al que una conversión a Dios le llevó a encerrarse en un monasterio trapense de Estados Unidos. Su maestro de novicios, y desde entonces mentor, fue el teólogo, escritor y activista Thomas Merton. Tras ordenarse sacerdote, Cardenal fundó la famosa comunidad campesina de Solentiname, participó en la Revolución Sandinista y fue miembro de su primer gobierno. En esta etapa, la visita de Juan Pablo II a Managua en 1983 dejó una imagen que recorrió el mundo: Ernesto Cardenal arrodillado ante un papa que le reprendía enérgicamente. El pontífice, alineado en el bloque capitalista, le recriminaba por formar parte del gobierno y por su vinculación con la Teología de la Liberación.

El sacerdote salió del gobierno tras la eliminación del Ministerio de Cultura y poco a poco se desvinculó del Frente Sandinista de Liberación Nacional por sus discrepancias con la deriva autoritaria de Daniel Ortega. Hasta su muerte, a los 95 años, Ernesto Cardenal siguió viajando, escribiendo, meditando... y amando.

La escritora Gioconda Belli y el teólogo Juan José Tamayo, en un momento de la grabación del programa. Libertad Martínez

En el documental "Ernesto Cardenal, un amor cósmico", con guion de Libertad Martínez y diseño sonoro de Mayca Aguilera, participan Gioconda Belli y Sergio Ramírez, escritores nicaragüenses y amigos de Ernesto Cardenal; María Ángeles Pérez López, profesora de la Universidad de Salamanca, poeta y experta en su obra; Ignacio Dueñas García de Polavieja, docente e investigador de la Teología de la Liberación; y Juan José Tamayo, teólogo, doctor en filosofía y uno de los referentes en Europa de la Teología de la Liberación.

El escritor Sergio Ramírez, entrevistado para este documental. Libertad Martínez

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.