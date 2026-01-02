Radio Clásica retoma los directos desde el Gran Teatre del Liceu y el Teatro de la Zarzuela

Tras haber ofrecido, los pasados 16 de octubre y 7 de diciembre, en directo, las funciones de de Isaac Albéniz y de de Gaetano Donizetti, respectivamente, este año 2026 disfrutaremos de nuevos directos desde ambas entidades. El próximo jueves 29 de enero, a las 19 h (CET), tendremos oportunidad de escuchar la transmisión de desde el Teatro de la Zarzuela de Madrid presentada por Diego Requena. Conformada por la ópera en un acto y tres cuadros de Enrique Granados y por la ópera en un actode Manuel de Falla, tal como aparece en la web del Teatro de la Zarzuela, es el nombre con que se conoce el período de florecimiento cultural español del primer tercio del siglo XX, cuando muchos artistas encontraron en París la “patria soñada” para sus creaciones. Producción de la Ópera de Oviedo y el Teatro Cervantes de Málaga (2023), junto a la Orquesta de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Álvaro Albiach, el reparto de estará constituido por la soprano Mónica Conesa como Rosario, el tenor Alejandro Roy como Fernando, el barítono César San Martín como Paquito y la mezzosoprano Mónica Redondo como Pepa. Para, el barítono Gerardo Bullón interpretará el papel de , el tenor Pablo García-López el de Maese Pedro y la mezzosoprano Lidia Vinyes-Curtis el de Trujamán.

El domingo 1 de marzo, a las 17 h (CET), ofreceremos la transmisión en directo de , ópera en cuatro actos de Amilcare Ponchielli, desde el Gran Teatre del Liceu de Barcelona presentada por Pep Gorgori. Por sus influencias verdianas, la sutil mirada a la música rusa, a la orquestación wagneriana y a la francesa, se presenta como paradigma de los estilos imperantes en su época. Coproducción del Gran Teatre del Liceu y del Teatro di San Carlo de Nápoles, el Coro del Gran Teatre del Liceu, el Coro Infantil del Orfeó Català y la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu serán dirigidos por Nicola Luisotti. La soprano Saioa Hernández asumirá el papel de La Gioconda, la mezzosoprano Ksenia Dudniko el de Laura Adorno, el bajo John Relyea el de Alvise Badoero, la mezzosoprano Violeta Urmana el de La Cieca, el tenor Michael Fabiano el de Enzo Grimaldo y el barítono Gabriele Viviani el de Barnaba, y el tenor Roberto Covata el de Isèpo.

Además de las transmisiones en Radio Clásica, desde el Teatro de la Zarzuela, y y desde el Liceu serán escuchadas en buena parte de Europa, ya que han sido seleccionadas para formar parte de la prestigiosa Temporada de Euroradio de la UER (Unión Europea de Radiotelevisión).

Ambas transmisiones quedarán disponibles en la web de Radio Clásica durante 30 días desde su emisión.