Plástica internacional, años 80: el retorno del arte objetual

Metrópolis presenta el segundo de dos nuevos capítulos de su serie Vintage, iniciada en 2014 para revisar y recontextualizar destacadas entrevistas y reportajes de producción propia pertenecientes a su extenso archivo y considerados ya documentos históricos.

Metrópolis Vintage 15: Plástica internacional, años 80 Los años 80 no solo vieron un incremento sin precedentes en los precios de las obras de arte contemporáneo o el lanzamiento al estrellato de artistas jóvenes y prácticamente desconocidos, sino también una vuelta al arte objetual y a los espacios expositivos convencionales. Incluso artistas que, durante las dos décadas precedentes, se habían distanciado de las instituciones establecidas realizando su obra en espacios alternativos o al aire libre, empezaron a exponer documentación de sus prácticas conceptuales, a menudo efímeras. Julio Le Parc R Entre 1986 y 1989, Metrópolis presentó a algunos de los artistas más sonados del momento como Christo, Julio Le Parc, David Salle, David Hockney o Yoko Ono; otros reportajes dedicados a artistas y a grandes exposiciones y eventos internacionales se encuentran disponibles en RTVE Play.

Christo Metrópolis entrevistó a Christo Vladimirov Javacheff (Gabrovo/Bulgaria, 1935 – 2020, Nueva York) a su paso por España donde exponía, en Barcelona y Madrid, documentación de algunos de sus proyectos más sonados ya realizados como ‘Islas Rodeadas’ (1983, Miami) o ‘Pont Neuf Wrapped’ (1985, Paris), así como dibujos y bocetos de ‘The Umbrellas’ (Japón y California) y ‘Reichstag Wrapped’ (Berlín), aún en fase de preparación y gestión. El artista habló de estos proyectos, su motivación, el proceso de trabajo y la ardua labor de negociación de los permisos pertinentes que, en algunos casos, le llevaron décadas.

Julio Le Parc A mediados de la década Julio Le Parc (Palmira/Argentina, 1928) expuso su trabajo en varias ciudades españolas. Afincado en Paris desde 1958, este pionero del op-art y el arte cinético se dio a conocer a nivel internacional en la segunda mitad de los años 60 con lo que él prefiere llamar, antes que obras de arte, ‘experimentos’ con la luz. En éstos ‘experimentos’ ha logrado efectos sorprendentes utilizando secuencias de colores, materiales reflectantes, líquidos fosforescentes o iluminación artificial. El objetivo de su trabajo es proporcionar experiencias sensoriales nuevas al espectador; ‘Experiencias 1959-1985’ se titulaba, también, su exposición retrospectiva en La Lonja de Zaragoza recogida por Metrópolis.

David Salle Uno de los jóvenes artistas lanzados a la fama en los años 80 fue David Salle (Norman/EE.UU., 1952). Era el ‘enfant terrible’ de la pintura norteamericana, niño mimado de galerías y museos, pintor de moda, polémico. Sus cuadros, caracterizados por la yuxtaposición desorganizada e incoherente de imágenes provenientes de las más diversas fuentes, no solo estaban muy cotizados en el mercado del arte: en 1987 cuando tenía tan sólo 34 años, el Whitney Museum de Nueva York dedicó una retrospectiva a su obra. Metrópolis asistió a la inauguración de esta exposición y hablo con el artista sobre su trayectoria y su trabajo. David Salle R

David Hockney En 1987, David Hockney (Bradford/Reino Unido, 1937) cumplió 50 años. Al año siguiente, el Los Angeles County Museum of Art (LACMA) homenajeó con una retrospectiva a quien, como pintor, fue una figura líder de una generación que reivindicó, desde el arte, el placer, el sexo, la música, el dinero, el dandysmo y la risa. Sus colores alegres y luminosos fueron la plasmación del espíritu de aquellos años 60; más tarde, reflejarían la vida en la soleada California donde pasó de la pintura al óleo a un uso muy personal del acrílico. Metrópolis retrató al artista ofreciendo un recorrido por la amplia exposición y recogiendo reflexiones del artista sobre temas muy diversos.