Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 29 de diciembre: Luisa regresa a casa

La marcha de Leonardo hace que Irene se replanteé las cosas: ella también se marcha a buscarlo. Por su parte, el calvario de Luisa llega a su fin... aunque las cosas en la casa no son como ella recordaba. Además, sucede la tragedia en la boda de Matilde y Atanasio.

Capítulo 324 del lunes 29 de diciembre A Francisco le empieza a afectar la nueva actitud de Martín respecto a su amistad con Pepa mientras Dámaso sigue teniendo escarceos con ambas duquesas. Luisa agradece al duque su ayuda y regresa a la Casa Pequeña… sin imaginar la emotiva sorpresa que le espera.

Capítulo 325 del martes 30 de diciembre Tras despedirse de su familia, Irene parte en busca de Leonardo con el corazón en vilo y una carta de Bárbara entre las manos. Mientras, Victoria se cuela en la Casa Pequeña y, escarbando entre papeles, halla algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué ha descubierto?

Capítulo 326 del miércoles 31 de diciembre Adriana y Rafael anuncian su compromiso a Luisa, que celebra la noticia… aunque no puede evitar preocuparse por la última decisión de Alejo. En la Casa Grande, este suplica el perdón de su padre apelando a su amor por Luisa. ¿Conseguirá anular el pacto?