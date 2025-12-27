Soufflé de queso y besugo al horno sobre cama de patatas y cebolla confitada, el menú de Nochevieja de ‘Navidades con Samantha’

Samantha Vallejo-Nágera ha abierto las puertas de su casa para cocinar, junto a invitados del universo MasterChef, los menús de las cenas y comidas navideñas. En el tercer programa de Navidades con Samantha, ha preparado junto a María Lo, ganadora de MasterChef 10, un soufflé de queso y un besugo al horno sobre cama de patatas y cebolla confitada, dos recetas sencillas y deliciosas que son un éxito asegurado en estas fechas tan especiales.

El soufflé de queso ha sido el primer plato elegido por la chef y empresaria para la cena de Nochevieja, una receta elegante y delicada que aporta un sabor profundo y una textura cremosa. Estos son los ingredientes y la preparación:

Como segundo plato para la cena de Nochevieja, Samantha ha elegido un besugo al horno, un plato tradicional de la cocina mediterránea que aporta aroma y una carne jugosa y delicada. Se trata de una receta sencilla en apariencia, pero refinada en sabor.