Soufflé de queso y besugo al horno sobre cama de patatas y cebolla confitada, el menú de Nochevieja de ‘Navidades con Samantha’

Besugo al horno
Samantha Vallejo-Nágera ha abierto las puertas de su casa para cocinar, junto a invitados del universo MasterChef, los menús de las cenas y comidas navideñas. En el tercer programa de Navidades con Samantha, ha preparado junto a María Lo, ganadora de MasterChef 10, un soufflé de queso y un besugo al horno sobre cama de patatas y cebolla confitada, dos recetas sencillas y deliciosas que son un éxito asegurado en estas fechas tan especiales.

El soufflé de queso ha sido el primer plato elegido por la chef y empresaria para la cena de Nochevieja, una receta elegante y delicada que aporta un sabor profundo y una textura cremosa. Estos son los ingredientes y la preparación:

Receta de Souffle de queso de Samantha Vallejo Nágera

Como segundo plato para la cena de Nochevieja, Samantha ha elegido un besugo al horno, un plato tradicional de la cocina mediterránea que aporta aroma y una carne jugosa y delicada. Se trata de una receta sencilla en apariencia, pero refinada en sabor.

