Navidades con Samantha I ¿Qué plato asiático cocinaría María Lo para darle un toque especial a la Nochevieja?
Samantha Vallejo-Nágera y María Lo, la ganadora de MasterChef 10, han protagonizado el tercer programa de ‘Navidades con Samantha’, donde han cocinado un soufflé de queso y un besugo al horno sobre cama de patatas y cebolla confitada, han decorado una mesa con toques festivos y han hablado sobre sus orígenes asiáticos.
Mientras han preparado el menú de Nochevieja, Samantha le ha preguntado a la ex concursante de MasterChef sobre si hay algún plato asiático que se coma en la noche más importante del año en China y que a María le apeteciese cocinar para hacer una cena distinta.
María ha respondido, con la naturalidad que le caracteriza: “Alguna vez he llevado rollitos de primavera de mi padre. Eso es una receta de todos los días, pero le gusta a todo el mundo”, ha añadido. “Además, son supersencillos, son de verduras y los puede comer todo el mundo. Llevan cebolla, col, zanahoria… Todo salteado con un poco de sal y ya está”, ha dicho María.
"Mi plato favorito era el pollo blanco"
No obstante, María ha aclarado que el menú que comen en estas fechas en su casa, en este caso en Nochevieja, es tradicional español, ya que cocina la familia de su madre: “Se empieza con un puchero para entrar en calor”, ha dicho la ex concursante de MasterChef. Además, ha añadido que su tía Elena cocina una ensaladilla de gambas, su tía Maricarmen una carne mechada en salsa, un plato muy andaluz, y lo que no falta nunca son los canapés clásicos y las tartaletas. “Yo aporto mi presencia y cariño y ayudo a montar la mesa”, ha terminado diciendo María.
Durante el tercer programa de Navidades con Samantha han recordado también que fue el padre de María Lo quien la enseñó a cocinar: “Mi plato favorito era el pollo blanco, que parecía de hospital. Es un pollo entero salpimentado el día anterior y metido en la nevera. Luego se cuece y queda un pollo superjugoso. Mi padre lo acompañaba con lechuga frita con salsa de soja y una cebolleta picada, frita e infusionada con aceite”, ha añadido.