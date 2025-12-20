Navidades con Samantha: Los cinco trucos de decoración de Samantha y Gabriela para que la mesa de Nochebuena sea un éxito

Gabriela Hinojosa, la ganadora de MasterChef 13, ha sido la primera invitada de Navidades con Samantha, un programa donde cada receta se convierte en recuerdos y cada mesa en el escenario perfecto para vivir momentos únicos con familiares y amigos en la mejor época del año. En el primer especial, Samantha y Gabriela han cocinado un consomé y un pavo relleno al horno con chalotas y puré de patata. Además, han decorado la mesa para la cena especial de Nochebuena, ofreciendo cinco consejos para que sea un éxito rotundo, ya que una “mesa bonita abre el apetito”.

El primer truco: el color. Gabriela ha señalado que los colores son muy importantes a la hora de decorar la mesa. La ex concursante de ‘MasterChef’ ha indicado que nunca elegiría una vajilla sin tonos navideños: “Me gusta mucho el rojo, el verde, el azul, el burdeos…”, ha dicho Gabriela. Además, ha insistido en que para estos momentos son perfectos los colores plata y dorado. “Me gusta una mesa clásica”, ha apuntado. En segundo lugar, Gabriela y Samantha han coincidido en que los elementos decorativos de la mesa son otra de las claves de una buena decoración. Mientras que Gabriela apunta que las velas nunca pueden faltar, ya sea en la mesa o en toda la casa, Samantha apuesta por las flores.