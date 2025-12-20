Navidades con Samantha: Los cinco trucos de decoración de Samantha y Gabriela para que la mesa de Nochebuena sea un éxito
- Samantha y Gabriela preparan consomé y pavo relleno al horno con chalotas y puré de patata
- No te pierdas nada de los programas especiales de Navidades con Samantha
Gabriela Hinojosa, la ganadora de MasterChef 13, ha sido la primera invitada de Navidades con Samantha, un programa donde cada receta se convierte en recuerdos y cada mesa en el escenario perfecto para vivir momentos únicos con familiares y amigos en la mejor época del año. En el primer especial, Samantha y Gabriela han cocinado un consomé y un pavo relleno al horno con chalotas y puré de patata. Además, han decorado la mesa para la cena especial de Nochebuena, ofreciendo cinco consejos para que sea un éxito rotundo, ya que una “mesa bonita abre el apetito”.
El primer truco: el color. Gabriela ha señalado que los colores son muy importantes a la hora de decorar la mesa. La ex concursante de ‘MasterChef’ ha indicado que nunca elegiría una vajilla sin tonos navideños: “Me gusta mucho el rojo, el verde, el azul, el burdeos…”, ha dicho Gabriela. Además, ha insistido en que para estos momentos son perfectos los colores plata y dorado. “Me gusta una mesa clásica”, ha apuntado. En segundo lugar, Gabriela y Samantha han coincidido en que los elementos decorativos de la mesa son otra de las claves de una buena decoración. Mientras que Gabriela apunta que las velas nunca pueden faltar, ya sea en la mesa o en toda la casa, Samantha apuesta por las flores.
La importancia de las manualidades
El tercer consejo: no usar nada de plástico. Samantha y Gabriela han coincidido en la misma idea. Es mejor no utilizar nada de usar y tirar en estas ocasiones, ya que es un día en el que aprovechar para sacar la vajilla especial (si se tiene). Y relacionado con lo anterior viene el cuarto consejo, que tiene que ver con el presupuesto. ¿Qué pasa si no se cuenta con una vajilla especial? Samantha y Gabriela coinciden en que no es necesario tener platos, vasos y cubiertos caros para que quede una mesa perfecta. Simplemente, hay que decorarla con cariño, ordenarla bien y combinar los elementos para que quede espectacular sin gastar dinero.
Por último, las manualidades. Samantha ha señalado que un toque muy especial para decorar la mesa en estas fechas es realizar alguna manualidad. En el caso de la mesa que ha decorado junto a Gabriela, ha realizado los arreglos florales junto a su hijo, algo que le da un toque familiar, sentimental y además distinto.