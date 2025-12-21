Navidades con Samantha: ¿Cómo aprovechar las sobras de Navidad? Carlos Maldonado te da la solución
- Samantha Vallejo-Nágera cocina junto Carlos Maldonado, ganador de MasterChef 3
- Disfruta de todo el contenido de 'Navidades con Samantha' en RTVE Play
Samantha Vallejo-Nágera y Carlos Maldonado, el ganador de la tercera edición de MasterChef, han protagonizado el segundo programa de ‘Navidades con Samantha’, donde han cocinado, han decorado una mesa campestre y han hablado sobre quién hace la comida en cada casa durante estas fechas, el plato y el ingrediente estrella que nunca falta, cómo decoran el árbol de Navidad o qué hacen con los restos que sobran.
Además de cocinar un pastel de cabracho y una paletilla de cordero al horno con patatas panadera, dos platos tradicionales e ideales para la comida de Navidad, Samantha ha confesado que en su casa el día 25 de diciembre siempre comen la comida que sobra de Nochebuena, entre otras cosas.
Croquetas y lasañas
Por su parte, Carlos ha revelado qué hace con esos restos, que son habituales en todos los hogares. “Lo dejo todo para el día siguiente. No se tira nada”, ha dicho el chef. Y ha añadido varios platos que hace con esas sobras y que son perfectos para los días posteriores. En primer lugar, el chef ha señalado que hace croquetas. Y es que las croquetas aceptan cualquier ingrediente: marisco, carne, pescado… En segundo lugar, Carlos ha añadido que otro plato que hace con los restos es lasaña que, al igual que con las croquetas, se puede hacer prácticamente con cualquier ingrediente.
Además de estos trucos de cocina, Samantha y Carlos han charlado sobre varios temas durante el segundo programa de Navidades con Samantha. La anfitriona le ha preguntado sobre su restaurante Raíces y sobre la labor de la Fundación que tiene el chef. “Semillas, que es el proyecto de la Fundación Carlos Maldonado, es una escuela de hostelería para la inserción social, para chicos y chicas en riesgo de exclusión”, ha dicho Carlos. “Ponemos el foco en aquellos chicos que no han encontrado su camino y van en busca de un lugar mejor”, ha añadido.