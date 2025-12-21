Navidades con Samantha: ¿Cómo aprovechar las sobras de Navidad? Carlos Maldonado te da la solución

Samantha Vallejo-Nágera y Carlos Maldonado, el ganador de la tercera edición de MasterChef, han protagonizado el segundo programa de ‘Navidades con Samantha’, donde han cocinado, han decorado una mesa campestre y han hablado sobre quién hace la comida en cada casa durante estas fechas, el plato y el ingrediente estrella que nunca falta, cómo decoran el árbol de Navidad o qué hacen con los restos que sobran.

Además de cocinar un pastel de cabracho y una paletilla de cordero al horno con patatas panadera, dos platos tradicionales e ideales para la comida de Navidad, Samantha ha confesado que en su casa el día 25 de diciembre siempre comen la comida que sobra de Nochebuena, entre otras cosas.