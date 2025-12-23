Demelza o Elisabeth ¿quién es el verdadero amor de Ross Poldark?

“Mi amor verdadero, real y perdurable no es ella, eres tú. Jamás volverá a interponerse entre nosotros”. Con esta declaración de amor a una de las dos mujeres protagonistas de Poldark Poldark termina la segunda temporada El amor que Ross siente por Demelza, su mujer, pero también por la esposa de su primo, Elisabeth, está más que presente en esta tanda de episodios.

¿Cuál de las dos es su amor verdadero? El capitán Poldark nos da la respuesta en un emocionante último capítulo de esta temporada con esta declaración de amor: “Solo puedo decir que, después de aquella noche, a causa de ella, me di cuenta de que, si tomas un amor idealizado y lo comparas con un imperfecto, no es el imperfecto el que sale perdiendo”. ¿A quién crees que se lo dice? Analizamos cómo son las dos relaciones que Ross mantiene con las protagonistas de la serie.

¿Se puede querer a dos personas a la vez? Elisabeth prometió a Ross esperarle para casarse con él, pero esta le creyó muerto y decidió comprometerse con su primo. Su sorprendente llegada de la guerra hizo dudar a la joven, que finalmente contrae matrimonio con Francis. Pero, ¿a quién quería de los dos? ¿Y a quién quiere ahora? Elisabeth, el amor de juventud de Ross Poldark Durante una cena a la que las dos parejas han sido invitadas, Elisabeth y Ross mantienen una conversación en la que la dama da a entender que quiere a los dos Poldark por igual: “Es sorprendente que una joven que cambió una vez de opinión no lo hiciera una segunda. ¿No puede una mujer amar a dos hombres? ¿Ni un hombre amar a dos mujeres? Estoy con Francis y estoy feliz por ello, pero una parte de mi corazón siempre será tuya”.

Las continuas dudas de Demelza A lo largo de toda la temporada, Demelza ve cómo su marido muestra muchas atenciones a su antiguo amor, cómo la conexión entre ellos aún persiste, y eso le provoca más dudas de las que la joven ya tiene. Dudas que no tarda en compartir con Francis: “A veces pienso que quiere más a Elisabeth”. De dos mundos totalmente diferentes, pues Demelza es hija de un minero que se ha tenido que adaptar a las normas de una familia señorial, la mujer pelirroja acusa este amor a que Elisabeth es “encantadora, distinguida y el primer amor de Ross”, pero el Poldark le intenta sacar esa idea de la cabeza. “Tienes un defecto, y es que no te valoras lo suficiente. Ross tuvo muy buen juicio al elegirte, y no lo olvidará”, le dice en el cuarto capítulo de la temporada. Eleanor Tomlinson es Demelza en Poldark A pesar de estas palabras, un hecho hace que la relación de Ross y Demelza flaquee. Una noche que cambia todo para este triángulo amoroso que nos ha enganchado a lo largo de 18 capítulos y que puede terminar con el matrimonio de la pareja de Nampara.