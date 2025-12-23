George Warleggan, ¿por qué es el gran villano de 'Poldark'?

Poldark ya está completa en RTVE Play. La serie que en su día enamoró al público inglés ahora lo ha hecho en la nueva plataforma de vídeo bajo demanda. Una ficción, protagonizada por Aidan Turner, a la que no le ha faltado amores imposibles, parejas que luchaban contra todo y contra todos, y por supuesto, un gran villano al que ha dado vida Jack Farthing. La magistral interpretación de su George Warleggan le ha llevado a la gran pantalla, donde será Carlos de Gales en la película Spencer. Pero, ¿por qué el banquero era el enemigo de Ross Poldark? ¡Analizamos a uno de los personajes más odiados por los seguidores!

¡Cuidado si no has visto todas las temporadas! Esta noticia contiene spoilers sobre la serie.

Un banquero nieto de un herrero Los Warleggan no han sido siempre una familia honorable. George es nieto de un herrero, en cambio, el padre de nuestro antagonista supo cómo prosperar al fundar el Banco Warleggan. Poco a poco, la humilde familia se va haciendo con el poder gracias a los bienes de otros, y así es como George Warleggan se hace con una posición superior a la que tenía Ross Poldark. Jack Fathing interpreta a George Warleggan en Poldark

Siempre ha querido a Elisabeth En el último capítulo de la cuarta temporada nos remonta a 1780, cuando Ross está a punto de partir a la Guerra de Independencia. En él se nos muestra cómo tanto él, como Francis como Warleggan están enamorados de una jovencísima Elisabeth Chynoweth. Ya entonces lo tenían claro: si la dama tenía un hijo, sería de Ross, pero George no se conformó con eso. Al ver que Elisabeth elegía finalmente a Francis como su marido, el antagonista de la serie no cesa en su empeño de hacerse con todo lo que pertenecía a la pareja, provocando la ruina de la familia de Trenwith. A todo el poder que tenía, George siempre ha estado enamorado de Elisabeth, y finalmente consigue ser el marido de la joven. George Warleggan siempre ha estado enamorado de Elisabeth

¿Por qué tiene una rivalidad con Ross? George Warleggan ha tenido desde el principio de la serie una gran rivalidad con Ross Poldark. Puede que incluso cuando eran pequeños e iban a escuela hubiera una mala relación entre ellos por lo que el Capitán cuenta sobre su archienemigo y los sapos. ¿Era envidia? ¿Por qué George se empeña en superar siempre a Ross? Harto de ver cómo el banquero intenta arruinar su vida, Ross decide enfrentarse a él con estas palabras: "¿Qué más quieres George? Tienes riqueza, poder, estatus, influencia. Tienes el hogar de mi familia, la mina de mi familia. Y tienes a Elisabeth. Hacer 20 años, Francis, tú y yo coincidimos en esta habitación, y los tres aspirábamos a ella. Pues ahí está. Te lo pregunto otra vez: ¿qué más quieres?". Los seguidores se hacen la misma pregunta, pues a pesar de tener todo, sigue teniendo al Poldark entre ceja y ceja.