La plástica española en los 80: la década que redefinió el arte contemporáneo

Metrópolis presenta el primero de los dos nuevos capítulos de su serie Vintage, iniciada en 2014 para revisar y recontextualizar destacadas entrevistas y reportajes de producción propia pertenecientes a su extenso archivo y considerados ya documentos históricos.

Metrópolis Vintage 14: Plástica española, años 80 Los años 80 fueron una década prodigiosa para la plástica española que, nutrida por la efervescencia cultural que vivía el país, pudo, además, darse a conocer a nivel internacional gracias a ARCO, la primera feria de arte contemporáneo de España, cuya primera edición se celebró en 1982. Fotograma del programa 'Imprescindibles: ARCO cumple 30 años' Debido a la falta de otras instituciones expositivas aún por construir, ARCO fue, durante años, el único escaparte del arte contemporáneo internacional para el público español, convirtiéndose rápidamente en cita anual imprescindible tanto para aficionados como para profesionales. Debido al boom mundial del mercado del arte, se acercaron a Madrid numerosos gestores, críticos, galeristas y coleccionistas internacionales para descubrir lo último del arte español, una circunstancia que impulsó la carrera de muchos artistas españoles, en algunos casos incluso a nivel mundial. Entre 1985 y 1987, Metrópolis dedicó piezas al trabajo de Rosa Gimeno, José Maldonado, Pep Duran, Jaume Plensa, Fernando Sinaga, Andrés Nagel y José María Sicilia; otros reportajes más extensos sobre artistas y exposiciones del momento se encuentran disponibles en RTVE Play.

1985: Rosa Gimeno, José Maldonado, Pep Durán Las primeras piezas que Metrópolis dedicó a la última producción en artes plásticas fueron ‘Cactus y Fuego’ y ‘Reciclart’. La primera yuxtapone una serie escultórica para la que Rosa Gimeno (Zaragoza, 1955) se inspiró en la planta homónima con los cuadros más recientes de José Maldonado (Madrid, 1962), el pintor autodidacta que empezó su carrera en el año en que se fundó ARCO nutriéndose de la estética del grafiti. El escultor y escenógrafo Pep Durán (Vilanova i la Geltrú, 1955) presentó, en ‘Reciclart’, su trabajo con materiales cotidianos y/o reciclados que, inspirándose en la poética del objeto dadaísta, convierte en collages, instalaciones efímeras o vestimenta.

1986: Jaume Plensa, Fernando Sinaga, Andrés Nagel En 1986 Metrópolis presentó reportajes sobre algunos de los escultores más destacados de la época. Visitó el taller de Jaume Plensa (Barcelona, 1955) para conocer el proceso de trabajo y las motivaciones del artista que, en ese momento, estaba utilizando técnicas de la fundición de hierro para crear formas zoomórficas o antropomórficas de cariz expresionista. En el caso de Fernando Sinaga (Zaragoza, 1951), el programa acertó en acercarse a la madrileña Galería Villalar donde el artista presentaba la exposición ‘El desayuno alemán’ compuesta de una serie de esculturas a medio camino entre lo real y lo surreal realizadas con maderas, hierro, escayola y asfalto, con la que afianzó su carrera y su renombre. A pesar de ser conocido, sobre todo, como escultor, Andrés Nagel (Donostia, 1947) siempre ha dado igual importancia a la pintura y el grabado, siendo este eclecticismo una característica destacada de su trabajo, junto a la figuración postmoderna, la temática social y el tono irreverente. El reportaje presentó varias esculturas, pinturas, grabados, collages, así como alguno de sus libros tridimensionales.