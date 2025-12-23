Ya puedes ver 'Poldark', la serie con la que volverás a enamorarte en RTVE Play
- No te pierdas la ficción protagonizada por Aidan Turner y Eleanor Tomlinson
- Todos los capítulos de la serie, ya disponibles en la plataforma
- Aprende Historia con las mejores series históricas en RTVE Play
Ya puedes ver gratis y online los capítulos de las cinco temporadas Poldark, la aclamada ficción de la BBC y que vuelve a estar disponible en español y versión original en RTVE Play. El amor idealizado y el real, la traición entre familias, el ansia de poder y la venganza entre personajes son algunas de las claves de esta ficción con la que volverás a enamorarte. Protagonizada por Aidan Turner y Eleanor Tomlinson, cada capítulo está lleno de amor, traición y venganza. Te engancharás desde el primer momento. ¡No te los pierdas gratis, solo disponibles en RTVE Play!
Una serie histórica, romántica y dramática
Virginia, Estados Unidos, 1781. El capitán Ross Poldark es herido durante la Guerra de Independencia. Después de tres años, todos le daban por muerto, pero a su vuelta a Cornualles, ve como su vida ha cambiado por completo. Su padre ha muerto, dejándole deudas y una finca en ruinas, y su novia Elisabeth está comprometida con su primo.
Lejos de darse por vencido y seguir el consejo de su tío de marcharse lejos, Ross se queda para levantar de nuevo la antigua mina de su padre. Esta decisión no gusta a la sociedad de su misma clase, que no ve con buenos ojos su relación con los mineros y con una joven a la que rescata de la calle para que sea su ayudante de cocina. Con el tiempo, la relación no será solamente la de amo y su criada.
Los enfrentamientos familiares y sociales, los problemas económicos, y un gran villano, George Warleggan, harán que la vida de Ross en Cornualles no sea nada fácil en esta serie que contiene parte de historia, con tintes románticos y donde tintes románticosno falta el drama
Basada en las novelas de Winston Graham
Poldark no solo es una serie de televisión, sino también una serie de libros escritos por Winston Graham. Contiene un total de 12 novelas, las primeras escritas entre finales de los años 40 y principio de los 50, y las siguientes entre 1973 y 2002. La primera temporada de la ficción televisiva está basada en Ross Poldark, la primera, mientras que la segunda se titula Demelza. En las doce obras de esta serie histórica, Graham narra hechos y anécdotas reales.
Su historia no solo ha sido llevada a televisión en el 2015. La BBC ya realizó una adaptación de las novelas en 1975, en esa ocasión, protagonizada por Robin Ellis y Angharad Rees. Disfruta ya de esta historia que no podrás dejar de ver en RTVE Play.