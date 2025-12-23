Ya puedes ver 'Poldark', la serie con la que volverás a enamorarte en RTVE Play

Ya puedes ver gratis y online los capítulos de las cinco temporadas Poldark, la aclamada ficción de la BBC y que vuelve a estar disponible en español y versión original en RTVE Play. El amor idealizado y el real, la traición entre familias, el ansia de poder y la venganza entre personajes son algunas de las claves de esta ficción con la que volverás a enamorarte. Protagonizada por Aidan Turner y Eleanor Tomlinson, cada capítulo está lleno de amor, traición y venganza. Te engancharás desde el primer momento. ¡No te los pierdas gratis, solo disponibles en RTVE Play!

Una serie histórica, romántica y dramática Virginia, Estados Unidos, 1781. El capitán Ross Poldark es herido durante la Guerra de Independencia. Después de tres años, todos le daban por muerto, pero a su vuelta a Cornualles, ve como su vida ha cambiado por completo. Su padre ha muerto, dejándole deudas y una finca en ruinas, y su novia Elisabeth está comprometida con su primo. Lejos de darse por vencido y seguir el consejo de su tío de marcharse lejos, Ross se queda para levantar de nuevo la antigua mina de su padre. Esta decisión no gusta a la sociedad de su misma clase, que no ve con buenos ojos su relación con los mineros y con una joven a la que rescata de la calle para que sea su ayudante de cocina. Con el tiempo, la relación no será solamente la de amo y su criada. Los enfrentamientos familiares y sociales, los problemas económicos, y un gran villano, George Warleggan, harán que la vida de Ross en Cornualles no sea nada fácil en esta serie que contiene parte de historia, con tintes románticos y donde tintes románticosno falta el drama