¿Por qué se trasladan los ñus en África y cómo afecta al equilibrio de la sabana? Lo cuenta 'Dra. Fabiola Jones'

A primera vista, puede resultar contradictorio que mover animales salvajes de un lugar a otro forme parte de una estrategia fundamental de conservación. Sin embargo, explica la veterinaria Fabiola Quesada en el cuarto capítulo de Dra. Fabiola Jones, en determinados contextos esta medida es necesaria para evitar desequilibrios graves en el ecosistema y proteger tanto a la fauna como al territorio.

La translocación es una intervención poco conocida, pero clave para la conservación de los ecosistemas. Consiste en el traslado controlado de animales —en este caso, de ñus— como herramienta para mantener el equilibrio de la sabana cuando las dinámicas naturales se ven alteradas.

Frágil equilibrio Los ñus son una especie fundamental en la sabana africana. Su número, su distribución y sus movimientos influyen directamente en la vegetación, en otras especies herbívoras y en los grandes depredadores. Cuando una población se concentra en exceso en una zona concreta —ya sea por cambios en el hábitat, aumento de la población, presión humana o alteraciones del territorio— el impacto puede ser severo: sobrepastoreo, degradación del suelo y escasez de recursos para otras especies. En el programa, Fabiola explica que estos desequilibrios no afectan solo a los ñus, sino a todo el sistema del que forman parte. La sabana funciona como una red interconectada y cualquier alteración sostenida acaba generando consecuencias en cadena.

Trasladar para conservar Ante este tipo de situaciones, los equipos de conservación recurren al traslado controlado de animales. Lejos de tratarse de una decisión improvisada, es una intervención cuidadosamente estudiada y planificada que tiene en cuenta el número de ejemplares, el estado del ecosistema de origen y las condiciones del área de destino. El objetivo es redistribuir la presión sobre el territorio y permitir que la vegetación y las especies afectadas puedan recuperarse. Tal y como se muestra en el episodio, este tipo de actuaciones busca restablecer dinámicas naturales que, por distintas razones, se han visto alteradas con el paso del tiempo.

Una intervención compleja El traslado de ñus no es una operación sencilla. Requiere coordinación, conocimiento del comportamiento animal y una logística precisa. A lo largo del capítulo, Fabiola subraya la importancia de minimizar el estrés de los animales y de garantizar que la intervención no genere nuevos problemas en el lugar de destino. Estas actuaciones forman parte de una conservación activa, en la que no siempre basta con “dejar hacer” a la naturaleza cuando el contexto ya no es el mismo que hace décadas. Cuidar un ecosistema implica, en ocasiones, tomar decisiones difíciles para proteger el conjunto.