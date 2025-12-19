El sorprendente entrenamiento de los perros pastores que disuaden a los guepardos: el método, explicado en 'Dra. Fabiola Jones'

Uno de los principales retos de la conservación de la fauna salvaje en África tiene que ver con la convivencia con los humanos. Compartir territorio no siempre es sencillo y, en algunos casos, el conflicto se intensifica. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la relación entre guepardos y ganaderos, una convivencia marcada durante décadas por los ataques al ganado y las represalias contra el depredador. En el tercer capítulo de Dra. Fabiola Jones, este conflicto se sitúa en el centro del relato.

En muchas zonas rurales, la presencia de un guepardo cerca de los rebaños ha supuesto históricamente una amenaza directa para el sustento de las familias ganaderas. El desenlace, en la mayoría de los casos, ha sido la persecución o eliminación del animal salvaje. El programa muestra, sin embargo, una alternativa eficaz y contrastada: perros pastores entrenados para proteger al ganado y disuadir a los depredadores sin causarles daño.

La clave está en la prevención A diferencia de otras medidas más agresivas, estos perros no se entrenan para atacar. Su función es disuasoria. La presencia constante junto al ganado y el olor del cánido bastan para que el guepardo, un animal cauteloso, evite aproximarse. El objetivo no es eliminar al depredador, sino evitar que el conflicto llegue a producirse. Tal y como explica Fabiola en el programa, esta estrategia reduce de forma notable las pérdidas de ganado y evita que los ganaderos recurran a trampas, venenos o armas de fuego. Cuando el ganado deja de morir, el guepardo deja de percibirse como una amenaza directa. 10.50 min Dra. Fabiola Jones | El problema de la convivencia entre ganaderos y guepardos

Perros criados para proteger El éxito del método comienza desde la cría. Los perros proceden de programas especializados de selección y entrenamiento, con una lista de espera que refleja la alta demanda de esta solución por parte de los ganaderos. No se trata de cualquier perro: se buscan razas concretas, adecuadas para el trabajo pastoral y la convivencia con el ganado. Procedentes de distintos países, se entrenan desde el nacimiento para desempeñar su labor como pastores. Desde cachorros, no se les trata como animales de compañía ni se les mima, sino que se les prepara para trabajar en el campo, acompañar al ganado y desarrollar su función de protección. En el capítulo vemos cómo permanecen con el rebaño, marcan territorio y mantienen alejados a los depredadores de forma natural. Su presencia continua reduce el riesgo de ataques y se integra en la rutina diaria de las explotaciones ganaderas, sin alterar el comportamiento del ganado ni del entorno.