La muerte que provocó el ascenso de Victoria al trono de Reino Unido
- La joven tenía miedo a quedarse embarazada y morir en el parto
- La princesa Carlota falleció al dar a luz, lo que abrió el camino a Victoria para ser reina
¿Te gusta la Historia? ¿Eres fan de la época victoriana? Entonces no te puedes perder Victoria, la serie sobre la reina de Inglaterra que marcó un antes y un después en el progreso del país, y que ya está disponible en RTVE Play. En ella, conocemos algunas de las curiosidades sobre la monarca, como que llegó al trono no por herencia de su padre, y que tenía miedo a quedarse embarazada. Pero, ¿por qué? La respuesta está en Carlota.
La muerte de su prima Carlota en el parto le dio el trono
Jorge III (1738-1820) tuvo 15 hijos. Cuando su nieta Alexadrina Victoria nació era la sexta en una larga línea de sucesión que encabezaba su hijo Jorge y la hija de este, Carlota. Después estaban sus otros hijos: Federico, Guillermo, y Eduardo. Las probabilidades de reinar de Victoria eran casi nulas, pero la muerte de su padre, sus tíos, y especialmente la de su prima Carlota hizo que finalmente subiera al trono de Inglaterra.
Carlota, hija del príncipe de Gales, fue casada con Leopoldo de Sajonia y Coburgo. El tío de Victoria y Alberto se pudo haber sentado en el trono de Inglaterra en vez de su sobrina pequeña, pero la desgracia cayó sobre él.
El matrimonio tuvo un hijo que nació muerto, y la joven Carlota murió como consecuencia del parto. Aquí está la respuesta a por qué Victoria no quería quedarse embarazada tan temprano: tenía miedo al dolor y que le ocurriera lo mismo que a su prima (como dice en varias ocasiones a lo largo del capítulo).
Lo cierto es que esta muerte es la que provoca que Victoria llegue a ser reina de Inglaterra. Cuando Jorge III muere le sucede su hijo Jorge IV que, con Carlota fallecida, muere sin descendencia legítima. Como su hermano Federico había muerto tres años, el siguiente en reinar fue Guillermo IV.
De ser la sexta había pasado a ser la princesa heredara al trono, pues su padre murió cuando ella apenas tenía unos meses. Finalmente, un 20 de junio de 1937 falleció el tío de Alexandrina Victoria, que acababa de cumplir la mayoría de edad, ya lista y preparada para convertirse en la reina más icónica de la historia de Reino Unido.
No le gustaba estar embarazada
Además del miedo que tenía a morir en el parto como le pasó a Carlota, a Victoria no le gustaba estar embarazada. Todos intentaban proteger a la reina, para que no le sucediera lo mismo que a la princesa.
Ella se sentía encerrada como cuando era niña en Kensington. No poder montar a caballo, que la apartaran de algunos asuntos de Estado o la recomendación de no bailar eran algunas de las actividades que no podía realizar cuando estaba en cinta. También odiaba la insistencia de su madre, que apenas se pudiera mover y los caramelos que le daba su doctor, como ha manifestado en la serie.
Pero su confinamiento no terminó tras dar a luz a su primera hija. En la segunda temporada se ve cómo Victoria lleva los primeros meses postparto.