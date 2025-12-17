El Aguilar Film Festival premia El cuerpo de Cristo, de Bea Lema, y homenajea a Olivier Smolders

Durante diez días, la localidad de Aguilar de Campoo, punto de referencia del románico en el norte de España, se ha convertido además en punto de encuentro y reflexión en torno al cortometraje. La 37ª edición del Aguilar Film Festival (AFF) ha subrayado el poder narrativo del formato corto con un palmarés internacional encabezado por la cineasta gallega Bea Lema y su pieza El cuerpo de Cristo, Premio al Mejor Cortometraje del certamen. Esta edición ha incluido además un merecido homenaje al cineasta belga Olivier Smolders cuya obra se mueve entre la poesía visual, la reflexión filosófica y la experimentación formal, sin renunciar a una narrativa simbólica y profundamente estética.

Voyage autour de ma chambre (Olivier Smolders, 2008) R

Con una extensa programación de proyecciones, charlas y talleres, el festival ha vuelto a reivindicar el corto como un formato de pensamiento, especialmente propicio para la exploración estética, el riesgo narrativo y la libertad autoral.

Esta edición ha tenido también un significado especialmente emotivo porque ha supuesto la despedida de Jorge Sanz como director del certamen tras 37 años de entrega continuada. Llegó a Aguilar de Campoo a finales de los años ochenta y, desde entonces, convirtió lo que era una pequeña Semana de Cine en un festival internacional respetado, querido y profundamente singular. Bajo su mirada paciente y comprometida, el festival creció sin perder nunca la cercanía, descubrió a nuevas generaciones de cineastas y acogió a nombres hoy imprescindibles del cine español e internacional.

Reconocimiento a la animación y nuevos premios El trabajo ganador de esta 37 edición ha recaído en la animación El cuerpo de Cristo, una adaptación cinematográfica de la novela gráfica con la que la autora y directora Bea Lema recibió el Premio Nacional de Cómic en 2024. Realizado a partir de bordados hechos a mano por la autora, esta elegante pieza aborda la salud mental desde una perspectiva poética y mágica y una mirada singular y comprometida. Con este galardón, el festival confirma el buen momento creativo que atraviesa la animación en nuestro país. Fotograma del cortometraje 'El Cuerpo de Cristo', de Bea Lema En otras categorías, los premios han estado muy repartidos, destacando la mención especial para The flowers stand silently, witnessing, del griego Theo Panagopoulos, y los galardones obtenidos por La desesperaciò de la pell, de Mireia Vilapuig, Premio al Mejor Cortometraje Español y La diva, mi abuela y yo, de la asturiana Inés G. Aparicio, reconocido como el Mejor Cortometraje de Animación. Uno de los nuevos premios que se incorporan este año al palmarés, ha sido el Premio del Jurado de Prensa especializada, formado por Bo Alfaro Decreton (comité de programación de Film Fest Gent), Elena Rubashevska (FIPRESCI - Federación Internacional de Críticos de Cine) y Ruth Cantarero (Metrópolis, TVE). Este reciente galardón ha recaído en el original trabajo de ficción titulado Loynes, de Dorian Jespers, una pieza que construye un universo que va mucho más allá de las convenciones habituales, entrelazando un complejo lenguaje cinematográfico, un acertado reparto y una vívida trama improvisada. Shoes and Hooves (Viktória Traub, 2024) A este premio se suman dos menciones especiales, una para la animación Shoes and Hooves, de Viktória Traub, que destaca por crear un universo visualmente impactante de criaturas híbridas con una fuerte identidad artística; y otra para Un piso estupendo, de Gabriela Gómez, Alejandra Llorens, Andrés Pérez, Jaime Marqués y Camila de Lucas por su enfoque minimalista y original para abordar un tema urgente y presente de ámbito global, como es el acceso a la vivienda.

Olivier Smolders: el cine como poema visual Uno de los ejes más significativos de esta edición ha sido el ciclo dedicado al cineasta belga Olivier Smolders, distinguido además con el Águila de Oro Internacional por su trayectoria. Autor fundamental del cine europeo de las últimas décadas, Smolders ha desarrollado una obra profundamente personal, situada en la frontera entre el cine de autor, el ensayo fílmico, la literatura y las artes plásticas. El cineasta belga Olivier Smolders recibió el Águila de Oro Internacional en 2025 Su filmografía se caracteriza por una puesta en escena rigurosa y sensorial, un uso muy consciente de la palabra y una constante reflexión sobre la memoria, la violencia, el deseo, la infancia, la locura o lo sagrado. Obras como Adoration, La philosophie dans le boudoir o Mort à Vignole revelan un cine que no busca explicar, sino sugerir, perturbar y resonar en el espectador, convirtiendo cada pieza en una experiencia íntima y reflexiva. Este enfoque ha convertido a Smolders en una figura de culto entre cineastas y críticos, y su retrospectiva en el AFF, permitió al público redescubrir títulos clave de sus casi cuatro décadas de producción. En sintonía con este reconocimiento, Metrópolis dedicará en su nueva temporada un programa especial a Olivier Smolders, profundizando en su universo creativo y en su aportación decisiva al cortometraje como forma artística contemporánea.