El mejor maquillaje drag de España se decide en 'Make Up Stars: Drag Tour': ¡Ya puedes ver los primeros programas!

¿Tienes tus brochas preparadas? ¿Y el maquillaje? Si aún no, es el momento de coger todo y además, papel y boli o el teléfono móvil para apuntar todos los trucos que te enseñen. Ha llegado el momento y desde este domingo 21 de diciembre, Make Up Stars: Drag Tour aterriza en RTVE Play completamente gratis. Este año, el talent de maquillaje de Pilar Rubio se traslada hasta uno de los epicentros mundiales del arte drag, Maspaloma.

El programa de la plataforma de RTVE junto a la productora Mega TV reafirma su objetivo de encontrar al mejor maquillador Drag de España en una competición donde la técnica, la creatividad y el espectáculo son protagonistas. También el ganador o ganadora tendrá obtendrá un puesto de honor en el jurado de la prestigiosa Gala Drag Queen de la Gala de Maspalomas.

El jurado está formado por dos referentes del panorama Drag, la moda y el maquillaje: Carmen Farala, finalista de Maestros de la Costura Celebrity e icono de elegancia y alta costura en el mundo drag a nivel internacional, y Cristo Rodríguez, maquillador de confianza de artistas como Lola Índigo o Lola Lolita. A continuación, te dejamos los tres primeros capítulos. Recuerda con los tres últimos se estrenan el próximo domingo 28 de diciembre.

Episodio 1: Mi primera piel En este primer episodio, Pilar Rubio presenta a los seis concursantes que competirán por convertirse en el mejor maquillador Drag de España: Pako-rón, Marta, Andrés, Alba, Sergio y Chanel. El programa cuenta con un jurado de excepción formado por Carmen Farala y Cristo Rodríguez. Junto a ellos, la creadora de los retos, Miss Claudia, guía y desafía a los participantes en cada prueba. Además, Benita acompaña a los concursantes en los momentos más delicados del concurso, aportando emoción, apoyo y sensibilidad cuando toca despedir a alguien. En este primer episodio, los aspirantes se enfrentan a un reto grupal y a un sistema de votación inesperado que introduce tensión desde el primer minuto. Make Up Stars Drag Tour Make Up Stars Drag Tour - Episodio 1 - Mi primera piel Make Up Stars: Drag Tour arranca con seis aspirantes, un jurado exigente y un reto que cambiará la competición desde el primer minuto.... Ver ahora

Episodio 2: Iconos que arden La competencia sube de intensidad cuando un concursante gana La Polvera, que le permite elegir las parejas para el reto “Iconos del Cine”. Los artistas deben recrear en 90 minutos el maquillaje de personajes cinematográficos emblemáticos, combinando técnica y creatividad bajo presión. Sergio recibe una desventaja de 15 minutos, poniendo a prueba su capacidad de adaptación. El jurado, formado por Carmen Farala y Cristo Rodríguez, cuenta con el invitado Aitor Albizua, quien analiza la coherencia visual y narrativa de las propuestas. Tras el desafío, las votaciones secretas determinan quiénes van al duelo final. Benita acompaña al concursante que debe despedirse en un episodio marcado por talento, estrategia y resiliencia. Make Up Stars Drag Tour Make Up Stars Drag Tour - Episodio 2 - Iconos que arden En el segundo episodio, los concursantes recrean iconos del cine. Sergio sufre una desventaja y las votaciones secretas deciden el duelo final.... Ver ahora