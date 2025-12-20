¿Quién es el jurado de 'Make Up Stars: Drag Tour'? ¡Benita también tiene su papel en el talent!

Si eres un apasionado o apasionada del mundo del maquillaje, este es tu programa. Si a esto se le suma que gira en torno al mundo Drag realmente no te lo puedes perder. Make Up Stars: Drag Tour llega a la plataforma on demand y gratuita, RTVE Play, el domingo 21 de diciembre. El formato, una producción de la cadena pública junto a la productora de Mega TV, consta de seis episodios conducidos por la presentadora, modelo y actriz, Pilar Rubio.

La ganadora de Maestros de la Costura Celebrity no estará sola en esta nueva edición del talent porque contará con el jurado del programa: una de las drag queen españolas más queridas por el público y el maquillador de confianza de artistas como Lola Índigo. ¿Tienes ganas de conocerlos? Continúa leyendo para saber más información acerca de Carmen Farala y Cristo Rodríguez. Descubrirás también otros dos rostros que acompañaran a los tres.

¿Quién es Carmen Farala, jurado de Make Up Stars: Drag Tour? Te deja fascinado o fascinada con todo lo que hace. Hace un año, la drag queen española se marcó un vestidazo a base de macarrones para los Premios Academia de la Moda Española 2024. Este año, se hizo uno con papel higiénico, con el que recibió un sinfín de comentarios y me gusta en redes sociales. Cabe destacar también que confeccionó el vestuario de Chanel durante su paso en el Benidorm Fest 2022 y que in extremis dio un cambio para la final, donde la cantante se coronó como la primera ganadora de la cita alicantina. A principios de 2025 se dio a conocer que Carmen Farala era una de las participantes de la primera edición celebrity de Maestros de la Costura. Desde su entrada, la drag mostró su destreza con la costura, dejando boquiabiertos a Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile. Precisamente en la semifinal, mostró a la persona que hay debajo de este nombre artístico: Daniel del Carmen. En el programa, la aprendiz definió muy bien sus dos personas. Carmen es el brillo, el glamour, la elegancia, las fiestas... "Todo lo que hago es por y para ella. He renunciado a muchas cosas por hacer que Carmen brille. Vivo para ella, pero es que ella me da la vida". Farala tuvo la oportunidad de llegar hasta el duelo final donde se midió a Pilar Rubio. Después de su paso por el talent de La 1 de TVE, Carmen presentó el programa de RTVE Play, Divas Calling, junto a Angy y Ángela Fernández. Carmen Farala, miembro del jurado de Make Up Stars: Drag Tour

¿Quién es Cristo Rodríguez, jurado de Make Up Stars: Drag Tour? Por su parte, Cristo Rodríguez es el maquillador y peluquero canario que define su trabajo como una búsqueda constante de la belleza. La naturalidad, la sencillez y la elegancia son rasgos que destacan en su trabajo, siempre bajo la premisa de que "menos es más". Residente en Madrid, Rodríguez ha colaborado con diversos medios nacionales e internacionales, además de trabajar con reconocidas modelos, cantantes, actores y bailarines. Entre ellos destacan la cantante Lola Índigo, la creadora de contenido y primera invitada de Make Up Stars, Lola Lolita. Cristo Rodríguez, miembro del jurado de Make Up Stars: Drag Tour RTVE

Benita y Miss Claudia Suárez, figuras claves de Make Up Stars Pilar Rubio, Carmen Farala y Cristo Rodríguez no estarán solos en Make Up Stars: Drag Race. Resulta que las pruebas a la que se enfrentarán los participantes del talent de maquillaje estarán diseñadas por Miss Claudia Suárez. Detrás de este nombre artístico se encuentra Agustín Suárez con una carrera de 16 años de éxito como drag en Canrias, Madrid, Alemania, Suiza o Tailanda. Además, tuvo la oportunidad de maquillar a Supremme Deluxe, presentadora de Drag Race España. Miss Claudia Suárez, diseñadora de las pruebas de Make Up Stars: Drag Tour RTVE Benita tendrá un papel crucial en el programa. Confidente, acompañante y voz de la empatía, la vidente revela el lado más humano del proceso, mostrando las emociones, dudas y valentía que se esconden detrás del maquillaje y la luz de los focos. Benita es una persona muy querida por esta casa, ya que formó parte del casting de dos programas como Baila como puedas y Bake off: famosos al horno. Durante su paso por Baila como puedas, Benita decidió dar un gran paso en su vida. "He decidido hacer la transición y ser verdaderamente quién yo soy", desveló entre lágrimas. Desde ese momento, se siente mucho más libre y no quiere que nada la impedida ser feliz. "Es algo muy meditado y muy sentido. Estoy muy seguro, muchísimo", explicó entonces lleno de seguridad y valentía. Además, confesó que iba a escoger el nombre de su madre. "Me llamaré Benita", aseguró antes de romperse a llorar. Benita, figuras clave de Make Up Stars: Drag Tour RTVE Ya en el segundo programa de Bake Off: famosos al horno levantó la mano antes de que diese comienzo la primera elaboración para abrir su corazón y verbalizar una petición muy especial. "Para mí hay algo muy importante y espero que todo el mundo lo vea como tal. En esta casa, en Televisión Española, di el paso de anunciar mi transición. Estoy en ella, llevo ya unos meses siendo quien soy. Siendo quien parió mi madre muy orgullosa, y me gustaría también en esta casa, a partir de ahora, poder ser ya Benita de una vez por todas. Me encantaría". Precisamente está con esta casa, ha grabado un docu-reality llamado Benita que le acompaña en el viaje más importante de su vida, el de su transición.