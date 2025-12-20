La otra joya del director de 'Valor Sentimental' que da claves para entender su nueva película (y puedes ver gratis)

Joachim Trier se ha convertido en una de las miradas más lúcidas del cine europeo contemporáneo. Su obra explora las dudas íntimas, las contradicciones emocionales y los silencios incómodos de personajes que no siempre saben quiénes son ni qué esperan de la vida. Una sensibilidad que ha alcanzado una nueva madurez en Valor sentimental, su última película, estrenada en cines este mes de diciembre. Un filme que amplía su universo temático y emocional y que llega envuelto en un consenso crítico poco habitual.

Convertida en una de las grandes favoritas de cara a los Oscar 2026, (algunos hablan sin tapujos de "la mejor película del año") su nuevo trabajo no solo confirma el talento de Trier, sino que invita a volver la mirada hacia su obra anterior La peor persona del mundo, otra joya de su cine, que da claves para entender mejor de dónde nace su éxito actual y que puede verse gratis en la plataforma RTVE Play. Por si te animas a verlas, ahí van varios puntos interesantes que conectan ambas películas:

1. Cosechando un éxito tras otro

La peor persona del mundo se estrenó en el Festival de Cannes de 2021 con enormes ovaciones y fue, desde entonces, un fenómeno de crítica y público. Narra cuatro años en la vida de Julie —interpretada por Renate Reinsve, protagonista también de Valor sentimental— mostrando su indecisión vital, sus relaciones amorosas y su búsqueda persistentemente frustrada de identidad. En la película también está otro de sus actores fetiches, Anders Danielsen Lie, muy conocido por Personal Shopper de Olivier Assayas. Nominada a los Premios Óscar tanto en la categoría de Mejor Película Internacional como de Mejor Guion Original, Reinsve ganó, además, la Copa Volpi a la Mejor Actriz en Venecia, catapultándola a reconocimiento internacional.

Los actores Renate Reinsve y Herbert Nordrum

2. Películas que exploran una crisis vital globalizada

Al igual que La peor persona del mundo, en Valor Sentimental, vuelve a explorar la complejidad emocional de personajes profundamente humanos, con Reinsve como protagonista —en este caso, Nora—, comparte algunos rasgos de incertidumbre e introspección con Julie, aunque inserta esas inquietudes en un contexto familiar más amplio.

La trama de Valor sentimental gira en torno a un director de cine envejecido que intenta reconciliarse con sus hijas tras la muerte de su esposa, lo que abre una serie de heridas no resueltas en un espacio físico —una vieja casa familiar— y simbólico. La fractura de la casa, con sus grietas desde el sótano al tejado, se convierte en metáfora de las relaciones fracturadas y los silencios que han permanecido intactos durante años.

3. Otros paralelismos: una sensibilidad compartida

Hay varios paralelismos notables entre ambas películas, más allá de compartir directora y protagonista:

• Temas de búsqueda y transformación personal:

Julie en La peor persona del mundo y Nora en Valor sentimental están, en esencia, en búsqueda constante de quiénes son y de qué quieren, aunque lo expresan de maneras diferentes. La primera lo hace a través de relaciones y cambios de carrera; la segunda enfrenta el dolor y la memoria familiar, pero ambas comparten esa lucha interna por definirse frente a expectativas propias y ajenas.

• Un cigarrillo compartido:

Para quienes hayan visto ambas, encontrarán una escena muy bella, con la que Trier establece una metafora finísima sobre la comunicación no verbal. Hablamos de dos momentos en los que su protagonista fuma, en silencio. En La peor persona del mundo, esto ocurre con un homrbre con el que filrtea, en Valor sentimental, con su apdre. En ambos casos, Trier muestra un momento de conexión sin palabras, usando lo cotidiano para revelar lo esencial. Un silencio compartido puede decir tanto como un gran discurso, y ese tratamiento de la intimidad mínima es una marca del estilo de Trier.

• El uso de lugares y objetos como emociones:

En La peor persona del mundo, Oslo no es solo un telón de fondo, sino un personaje que refleja la vida de Julie. En Valor sentimental, ese mismo enfoque se extiende a una casa familiar cuyo estado físico refleja la fractura emocional de sus habitantes.

• Exploración de relaciones generacionales:

Mientras que La peor persona del mundo se centra más en relaciones románticas y la dificultad de comprometerse, Valor sentimental aborda el peso de las expectativas familiares y el legado emocional de una generación a otra. En ambos casos, Trier nos recuerda que las relaciones más significativas son las más complicadas y las más formativas.