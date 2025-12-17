Mercedes y Dámaso se besan y saltan chispas en 'Valle Salvaje': ¿a qué juega el marido de Victoria?

Dámaso ya se ha ganado el título de rompecorazones oficial de 'Valle Salvaje', y la cosa acaba de empezar. Los fans de la serie lo han designado así por el juego que está llevando a cabo entre Mercedes y Victoria, a las que está conquistando en paralelo y con estrategias muy distintas. Lo que todavía no sabemos es cuáles son sus verdaderos sentimientos. ¿Ama a Mercedes o la está manipulando? ¿Quiere a Victoria o sólo busca destruirla?

La situación se ha vuelto aún más compleja esta tarde, cuando Mercedes ha bajado sus barreras y, después de un tiempo creciendo la tensión entre ambos, se ha dejado llevar y se ha entregado al beso con Dámaso.

Sin noticias de Bernardo Mercedes es, ante todo, la esposa de Bernardo de Allué. A él se entregó y por él sigue jurando amor y fidelidad... aunque ha traicionado su promesa. Esto se debe a que, desde hace un tiempo, Mercedes no ha tenido señales del duque de Miramar: su marido no le ha escrito ni se ha comunicado con ella desde que marchase al extranjero a hacer fortuna. Eso, sumado a las tensiones que nunca aflojan en Valle Salvaje y a la llegada de Dámaso, que la ha tomado a ella por confesora y aliada... la mezcla perfecta para que se cueza un romance entre ambos. Eso sí: no nos fiamos. Porque en algún que otro momento Dámaso ha parecido seducir a Mercedes de forma calculadora, como si quisiese obtener algo de ella y evitar que se ponga del lado de sus enemigos... 01.01 min Valle Salvaje - Crece la química entre Dámaso y Mercedes