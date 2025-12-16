¿Quién precedió a Victoria Eugenia?: Las otras reinas de España desde Isabel la Católica

Antes de que Victoria Eugenia de Battenberg llegara al trono en 1906, España había estado marcada por la presencia de numerosas reinas titulares y consortes que moldearon la historia política, dinástica y social del país. Muchas de ellas participaron activamente como Ena, otras ejercieron la regencia, o impulsaron reformas culturales, e incluso sostuvieron la continuidad monárquica en los momentos más frágiles. ¿Quiénes fueron reinas antes que la protagonista de la serie de La 1 y RTVE Play? Repasamos a todas las reinas que, desde Isabel la Católica hasta María Cristina de Habsburgo, precedieron a la última consorte antes del exilio de Victoria Eugenia.

Isabel la Católica, la unión de la península Isabel I de Castilla (1451-1504), también llamada La católica, es considerada como la fundadora del Estado moderno español. Su reinado trajo reformas administrativas, fortaleció el poder central y selló la unidad dinástica con Aragón gracias a su matrimonio con Fernando. Impulsó la expulsión de los musulmanes con la toma de Granada y patrocinó el viaje de Colón, lo que abrió las puertas de un imperio global. Su figura continúa siendo uno de los pilares del nacimiento de la España moderna.

Juana I, la heredera que nunca reinó Juana I (1479-1555) heredó legítimamente Castilla y Aragón, pero su controvertido estado emocional y las disputas políticas hicieron imposible su ejercicio real del poder. Su padre, su marido y su hijo la mantuvieron apartada, encerrada durante años en Tordesillas. Su figura simboliza las tensiones de una monarquía donde la legitimidad femenina chocaba con el control político de los varones. Fue la reina que nunca pudo reinar.

Isabel de Portugal, consorte de Carlos I Isabel de Portugal (1503-1539) ejerció como regente de Castilla en ausencia del emperador Carlos I de forma eficaz y respetada. Su inteligencia política estabilizó la corte, mientras que su sensibilidad cultural elevó el prestigio de la monarquía. Su muerte marcó profundamente al emperador, que nunca volvió a casarse.

Otras reinas consortes de España: Las cuatro esposas de Felipe II: María I de Inglaterra (1516-1558) que nunca pisó España, Isabel de Francia (1545-1568), conocida como Isabel de Valois, Ana de Austria (1549-1580) dio continuidad dinástica al monarca con el nacimiento del futuro Felipe III, y Margarita de Austria (1521-1586).

(1516-1558) que nunca pisó España, (1545-1568), conocida como Isabel de Valois, (1549-1580) dio continuidad dinástica al monarca con el nacimiento del futuro Felipe III, y (1521-1586). Margarita de Austria (1584-1611) , consorte de Felipe III, fue una reina devota y activa en la vida política, con influencia en asuntos diplomáticos y religiosos. Su mecenazgo artístico y su impacto en la corte la convirtieron en una figura respetada, pese a su muerte prematura.

(1584-1611) consorte de Felipe III, fue una reina devota y activa en la vida política, con influencia en asuntos diplomáticos y religiosos. Su mecenazgo artístico y su impacto en la corte la convirtieron en una figura respetada, pese a su muerte prematura. Las esposas de Felipe IV: Isabel de Francia (1602-1644) y Mariana de Austria (1634-1696), asumió la regencia de Carlos II.

(1602-1644) y (1634-1696), asumió la regencia de Carlos II. Las reinas consortes de Carlos II: María Luisa de Orleans (1662-1689) y Mariana de Neoburgo (1667-1740).

(1662-1689) y (1667-1740). Las dos esposas de Felipe V: María Luisa Gabriela de Saboya (1688-1714) e Isabel de Farnesio (1692-1766), fue una de las consortes más influyentes de la historia de España. Controló la política exterior, fortaleció el poder borbónico y aseguró tronos italianos para sus hijos.

(1688-1714) e (1692-1766), fue una de las consortes más influyentes de la historia de España. Controló la política exterior, fortaleció el poder borbónico y aseguró tronos italianos para sus hijos. Luisa Isabel de Orleans (1709-1742), esposa del efímero rey Luis I, apenas pasó unos meses como reina debido al corto reinado de su marido.

(1709-1742), esposa del efímero rey Luis I, apenas pasó unos meses como reina debido al corto reinado de su marido. Bárbara de Portugal (1711-1758) , consorte de Fernando VI, destacó por su inteligencia, su formación musical y su influencia moderadora sobre Fernando VI.

(1711-1758) consorte de Fernando VI, destacó por su inteligencia, su formación musical y su influencia moderadora sobre Fernando VI. María Amalia de Sajonia (1724-1760), consorte de Carlos III, tuvo poca actividad política debido a su fallecimiento temprano, pero dejó huella por su carácter afable y formación ilustrada.

(1724-1760), consorte de Carlos III, tuvo poca actividad política debido a su fallecimiento temprano, pero dejó huella por su carácter afable y formación ilustrada. María Luisa de Parma (1751-1819), consorte de Carlos IV, sigue siendo una de las reinas más controvertidas. Su cercanía a Manuel Godoy, las crisis políticas y la percepción popular sobre su influencia contribuyeron al desprestigio del reinado.

(1751-1819), consorte de Carlos IV, sigue siendo una de las reinas más controvertidas. Su cercanía a Manuel Godoy, las crisis políticas y la percepción popular sobre su influencia contribuyeron al desprestigio del reinado. Las tres esposas de Fernando VII: María Isabel de Portugal (1797-1818), María Josefa Amalia de Sajonia (1803-1829) y María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (1806-1878), cuarta esposa y madre de Isabel II, fue clave como regente durante la minoría de edad de su hija, enfrentándose a las guerras carlistas y defendiendo el trono frente al absolutismo.

Isabel II, la tercera reina titular de España Isabel II (1830-1904) ascendió al trono con apenas tres años y su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política, pronunciamientos militares, cambios constantes de gobierno y la amenaza carlista. Su matrimonio con Francisco de Asís y sus relaciones personales afectaron su imagen pública, mientras que los problemas de corrupción y el desgaste del sistema liberal provocaron la Revolución de 1868, que la obligó a exiliarse. Aunque perdió el poder, mantuvo influencia en la política monárquica desde Francia y apoyó la Restauración borbónica que llevó a su hijo Alfonso XII al trono, dejando un legado complejo entre fracaso político y supervivencia dinástica.

Las dos esposas de Alfonso XII María de las Mercedes (1860-1878) es recordada como una reina dulce y cercana cuya muerte pocas semanas después de casarse generó un enorme impacto emocional en la sociedad española. Su figura quedó envuelta en mito romántico.

(1860-1878) es recordada como cuya muerte pocas semanas después de casarse generó un enorme impacto emocional en la sociedad española. Su figura quedó envuelta en mito romántico. María Cristina de Habsburgo-Lorena (1858-1929) asumió la regencia durante la minoría de edad de Alfonso XIII. Su liderazgo garantizó la continuidad constitucional y permitió a España afrontar con estabilidad la crisis de 1898 y la transformación social del cambio de siglo. Podemos ver su influencia y su carácter en los primeros capítulos de Ena.