El Paul Newman más atractivo y convincente: así es 'Harper, investigador privado', un fabuloso noir repleto de estrellas

El investigador privado Lew Harper acepta el encargo de la señora Elaine Sampson para que encuentre a su marido, desaparecido cuando regresaba a casa desde Las Vegas. La investigación comienza en la mansión familiar, donde Harper conoce a Miranda, la hija adoptiva del matrimonio, y a Alan, el piloto del avión que es la última persona que vio con vida a Ralph, el esposo de Elaine. ¿Qué ha sido de él? ¿Se ha ido o está retenido a la fuerza?

Harper, investigador privado es una adaptación de la novela The moving target, escrita por William Goldman, que fue además uno de los mejores guionistas de Hollywood: ganó el Oscar dos veces, por Dos hombres y un destino y Todos los hombres del presidente. El escritor se sentía muy satisfecho del guion, sobre todo de la escena que ocurre durante los créditos iniciales, que curiosamente fue la última que escribió. En ella vemos un retrato del investigador, un hombre solo que descuida su vida y ahoga sus problemas en alcohol. Su día comienza metiendo la cara en un lavabo con cubitos de hielo y recogiendo de la basura los posos de café del día anterior para poder desayunar.

Lauren Bacall en un reparto estelar Paul Newman es el protagonista y casi todo el peso de la película recae sobre su personaje. Durante toda la película tiene escenas brillantes, diálogos geniales y frases que se recuerdan constantemente: "El fondo está lleno de buenas personas, Herb. Solo los bastardos flotan, como el aceite". Paul Newman y Shirley Winters El resto de actores principales, que aparecen en el póster original, son Lauren Bacall, que interpreta a Elaine Sampson; Pamela Tiffin, que es Miranda; Robert Wagner, que interpreta a Allan Target, el piloto; Julie Harris, que es Betty Fraley; y Janet Leigh, que hace el papel de Susan, la esposa de Harper. Este personaje no aparece en la novela, se añadió en la película. Destaca la estrella Shirley Winters, en el papel de una ingenua actriz de cine que está retirada y es alcohólica. Un reparto de altura, para una gran película. Tener a Lauren Bacall en la cinta fue todo un honor para el equipo y supone un emotivo homenaje al cine negro de Hollywood, con el que debutó con tan solo 19 años y junto al que se sería su eterna pareja: Humphrey Bogart.

Rodando Harper, investigador privado Jack Smight tan solo había dirigido una película, que pasó desapercibida, cuando aceptó el trabajo. Newman era una estrella, con grandes éxitos a sus espaldas como El cáliz de plata, El largo y cálido verano, La gata sobre el tejado de zinc (por la que logró su primera nominación al Oscar), Éxodo, Dulce pájaro de juventud, El premio... 'Harper' La película se rodó en California, en lugares como Los Ángeles, Malibú, Topanga, Beverly Hills. El equipo de producción tuvo que desembolsar 7000 dólares para utilizar Beverly House, la mansión de la actriz Marion Davis y Horace G. Brown y convertirla en la casa de la familia Sampson. Ella había fallecido, pero él seguía vivo y le dieron, además del cheque, la oportunidad de hacer un cameo con camarero. Y el millonario acepto. Por cierto, es la misma casa que Francis Ford Coppola utilizó en El padrino. De Harper se dice que fue el personaje que consagró a Paul Newman, pues ofrece una interpretación tan potente como novedosa que renovó el noir tras unos años en declive. Se dice que el personaje estuvo a punto de hacerlo Frank Sinatra, pero por suerte para Newman no fue así. Sinatra sí recogería el testigo de Newman y rodaría, años después, tres películas interpretando al detective Tony Rome. Harper, investigador privado fue un éxito de crítica y púbico, lo que provocó que se rodara una secuela. Fue Con el agua al cuello, dirigida por Stuart Rosenberg, pero no estuvo a la altura y no benefició al actor.