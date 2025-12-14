¿Entras en los 40 y vas a ser padre? Félix Viscarret te avisa de lo que te espera es 'Una vida no tan simple'
- Miki Esparbé y Álex García protagonizan esta tragicomedia rodada en Bilbao
Isaías atraviesa con dudas y miedos la crisis de los 40. Es padre y desde que se levanta hasta que se acuesta hace malabarismos con su vida, sin perder de vista el reloj. "Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Es como que esté donde esté, no estoy en el lugar adecuado", dice el personaje que interpreta Miki Esparbé. "Es carismático desde el patetismo. Es un personaje muy agrio a ratos", contaba el actor a RTVE. Isaías está casado con Ainhoa, personaje que hace Olaya Caldera, su compañera de vida y vicisitudes diarias, con la que mantiene a flote una relación desgastada por el paso de los años y la crianza de sus dos hijos. Y luego está Nico, papel que hace Álex García, el hombro en el que el protagonista llora cuando llega a estudio y que representa, sin salir de su zona de confort, todo lo contrarío de lo que él es.
El título de la película ya lo dice todo. La vida es complicada, pero lo es más para muchos padres, solteros o en pareja, que quieren proteger tanto a sus hijos que abren la puerta a todo tipo de teorías y conspiraciones. Es el caso de Sonia, el personaje que interpreta Ana Polvorosa. "Es realmente una vía de escape, porque hay algo que no está funcionando bien internamente". Hablando con ella, Isaías, completamente desubicado, se da cuenta de que la vida no es tan simple.
Un Goya para Viscarret
Félix Viscarret logró una nominación al Goya en la categoría de Mejor guion, repleto de escenas tan reales como frustrantes. "No es una película autobiográfica. Lo que cuento surge de lo que veo, de lo que me cuenta la gente que conozco cuando han entrado en la vida adulta. Esos padre que, en el día a día, no llegan y cada día parece el fin del mundo. Por suerte tenemos la comedia para tratar este tipo de situaciones", contaba a RNE. "Los seres humanos tenemos momentos muy ridículos, sobre cuando pasan los años y no queremos que note que se nos pasa el arroz".
No hay que idealizar la paternidad
Son muchas las películas que llegan a las salas con temas relacionados con la maternidad y la paternidad. Diferentes miradas a una situación vital y emocional, tratadas desde lo cotidiano, lo real, lo normal. Lejos queda lo de idealizar un embarazo, un parto y la vida familiar. Los padres no son héroes, son solo padres, con sus sueños y sus desencantos.
Por eso esta cinta habla también de lo idealizada que está la felicidad completa, de las metas tan altas que nos ponemos cuando sabemos que no vamos a llegar a ellas, de aceptar los planes que los demás tienen para nosotros, de no querer tener una vida simple. "Todo este patetismo y ansiedad que el protagonismo por intentar seguir su día de forma paciente hace que sea fácilmente empatizar con él", cuenta Esparbé.
Rodando en Bilbao
El director encontró además ciertos paralelismos entre su profesión y la de Isaías. "Sí, en los egos. Me gustaba que los protagonistas masculinos fueran arquitectos, porque la película es también un canto a la ciudad, ese lugar enigmático en el que viven los seres humanos y nos encontramos. Y qué mejor que los arquitectos, que son los encargados de hacer que estos lugares sean más bonitos y agradables". La ciudad escogida es Bilbao, retratada con toda su belleza y modernidad y tratada como si fuera un personaje más.
Viscarret rodó durante cinco semanas en Bilbao y alrededores, pero el tiempo jugó alguna mala pasada al equipo y la lluvia hizo que se cancelaran algunos planes de rodaje. Esto, lejos de incordiar, se vivió con cierto alivio por parte de los actores, que aprovecharon para conocer mejor la capital vizcaína. Lo curioso es que, en un principio, el director quería rodar en Pamplona, lo que hubiera dado un aire muy diferente a la película, la quinta para Viscarret.
El director se estrenó en el largo con Bajo las estrellas, que ganó en el Festival de Cine de Málaga y obtuvo, entre otros premios, el Goya a Mejor Guion Adaptado para Viscarret y a Mejor Actor para Alberto San Juan. Además, se llevó el Premio Platino a la Mejor Serie por Cuatro estaciones en La Habana y por la codirección de Patria, que también obtuvo el Premio Platino a la Mejor Serie.
La nueva Ana Polvorosa
Cuando la serie Aída terminó, Ana Polvorosa quiso dar un giro a su carrera y cambiar de registro. En cine trabajó con Álex de la Iglesia, pero destacó su trabajo en Pieles, de Eduardo Casanova. Luego vinieron Con quien viajas, La piedad (de nuevo con Casanova) y Un hombre de acción, de Javier Ruiz Caldera. No dejó la televisión, aunque entró en otro tipo de producciones. Rodó series tan relevantes como Las chicas del cable, La Fortuna, Tú también lo harías y La última noche en Tremor, saltando de un género a otro. Está viviendo con emoción esta nueva etapa, conquistando un nuevo sitio con mucho esfuerzo. Y quizá por eso no ha querido estar en el reparto de la película Aída y vuelta, el salto al cine de la famosa serie.
Una vida no tan simple llega al catálogo de RTVE Play.