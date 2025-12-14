¿Entras en los 40 y vas a ser padre? Félix Viscarret te avisa de lo que te espera es 'Una vida no tan simple'

Isaías atraviesa con dudas y miedos la crisis de los 40. Es padre y desde que se levanta hasta que se acuesta hace malabarismos con su vida, sin perder de vista el reloj. "Me siento mal como arquitecto, me siento mal como padre. Es como que esté donde esté, no estoy en el lugar adecuado", dice el personaje que interpreta Miki Esparbé. "Es carismático desde el patetismo. Es un personaje muy agrio a ratos", contaba el actor a RTVE. Isaías está casado con Ainhoa, personaje que hace Olaya Caldera, su compañera de vida y vicisitudes diarias, con la que mantiene a flote una relación desgastada por el paso de los años y la crianza de sus dos hijos. Y luego está Nico, papel que hace Álex García, el hombro en el que el protagonista llora cuando llega a estudio y que representa, sin salir de su zona de confort, todo lo contrarío de lo que él es.

El título de la película ya lo dice todo. La vida es complicada, pero lo es más para muchos padres, solteros o en pareja, que quieren proteger tanto a sus hijos que abren la puerta a todo tipo de teorías y conspiraciones. Es el caso de Sonia, el personaje que interpreta Ana Polvorosa. "Es realmente una vía de escape, porque hay algo que no está funcionando bien internamente". Hablando con ella, Isaías, completamente desubicado, se da cuenta de que la vida no es tan simple.

Un Goya para Viscarret Félix Viscarret logró una nominación al Goya en la categoría de Mejor guion, repleto de escenas tan reales como frustrantes. "No es una película autobiográfica. Lo que cuento surge de lo que veo, de lo que me cuenta la gente que conozco cuando han entrado en la vida adulta. Esos padre que, en el día a día, no llegan y cada día parece el fin del mundo. Por suerte tenemos la comedia para tratar este tipo de situaciones", contaba a RNE. "Los seres humanos tenemos momentos muy ridículos, sobre cuando pasan los años y no queremos que note que se nos pasa el arroz". Olaya Caldera y Miki Esparvé

No hay que idealizar la paternidad Son muchas las películas que llegan a las salas con temas relacionados con la maternidad y la paternidad. Diferentes miradas a una situación vital y emocional, tratadas desde lo cotidiano, lo real, lo normal. Lejos queda lo de idealizar un embarazo, un parto y la vida familiar. Los padres no son héroes, son solo padres, con sus sueños y sus desencantos. Por eso esta cinta habla también de lo idealizada que está la felicidad completa, de las metas tan altas que nos ponemos cuando sabemos que no vamos a llegar a ellas, de aceptar los planes que los demás tienen para nosotros, de no querer tener una vida simple. "Todo este patetismo y ansiedad que el protagonismo por intentar seguir su día de forma paciente hace que sea fácilmente empatizar con él", cuenta Esparbé. Mike Esparvé

Rodando en Bilbao El director encontró además ciertos paralelismos entre su profesión y la de Isaías. "Sí, en los egos. Me gustaba que los protagonistas masculinos fueran arquitectos, porque la película es también un canto a la ciudad, ese lugar enigmático en el que viven los seres humanos y nos encontramos. Y qué mejor que los arquitectos, que son los encargados de hacer que estos lugares sean más bonitos y agradables". La ciudad escogida es Bilbao, retratada con toda su belleza y modernidad y tratada como si fuera un personaje más. Viscarret rodó durante cinco semanas en Bilbao y alrededores, pero el tiempo jugó alguna mala pasada al equipo y la lluvia hizo que se cancelaran algunos planes de rodaje. Esto, lejos de incordiar, se vivió con cierto alivio por parte de los actores, que aprovecharon para conocer mejor la capital vizcaína. Lo curioso es que, en un principio, el director quería rodar en Pamplona, lo que hubiera dado un aire muy diferente a la película, la quinta para Viscarret. El director se estrenó en el largo con Bajo las estrellas, que ganó en el Festival de Cine de Málaga y obtuvo, entre otros premios, el Goya a Mejor Guion Adaptado para Viscarret y a Mejor Actor para Alberto San Juan. Además, se llevó el Premio Platino a la Mejor Serie por Cuatro estaciones en La Habana y por la codirección de Patria, que también obtuvo el Premio Platino a la Mejor Serie. Julián Villagrán y Miki Esparbé