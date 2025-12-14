Disfruta de los capítulos del 734 al 738 de 'La Promesa': El beso de Martina y Adriano

La relación de Martina y Jacobo no está pasando por su mejor momento. Él tiene claros sus sentimientos, pero la joven tiene muchas dudas. La distancia y el tiempo serán clave para el futuro de esta pareja. Por su parte, Adriano tiene las cosas muy claras: pase lo que pase, no volverá con Catalina…

Manuel continúa intentando paralizar la boda de Ángela y Lorenzo. Ha pedido ayuda a Alonso y, cuando ya parecía que no le quedaban más opciones, ha dado el gran paso: ha ofrecido al capitán el 25% de La Promesa. ¿Lo aceptará? ¿Se cancelará finalmente el enlace? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Capítulo 734 del lunes 15 de diciembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 734 Teresa endurece su mando; Petra la confronta, Vera y María Fernández corroboran las quejas y el conflicto estalla.... Ver ahora Lorenzo mantiene la boda con Ángela, pese a las gestiones de Manuel para frenarla y prohíbe que ella viaje a Zúrich a examinarse, confirmando que lo suyo no va a ser un matrimonio blanco. Enora cae resfriada, Toño la cuida y Manuel aporta nuevas ideas para el proyecto. Teresa endurece su mando y Petra la confronta. Por su parte, Vera y María Fernández corroboran las quejas y el conflicto estalla cuando el periódico revela que… ¡Lope es Madame Cocotte! María Fernández y Carlo colaboran en una tarea y acortan distancias, mientras Samuel acusa ciertos celos... Martina actualiza a Curro y Ángela sobre la pista de Catalina y justifica que Adriano no esté entusiasmado con la noticia. La Promesa: María Fernández y Carlo acortan distancias MARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 735 del martes 16 de diciembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 735 Llega el vestido para la boda y Ángela se desploma. Por suerte, Curro logra sujetarla antes de que caiga al suelo.... Ver ahora Alonso regresa de su viaje tras intentar, sin éxito, obtener información contra Lorenzo, y se alarma al saber que Manuel ha ofrecido al capitán el 25 % de la Promesa a cambio de frenar la boda. María Fernández y Carlo consiguen conocerse un poco mejor, aunque ella sigue ocultando su embarazo. ¿Terminará confesando toda la verdad? Pía, por su parte, reprende a Samuel por sus celos. Los señores elogian a Lope tras conocer que él es Madame Cocotte y, finalmente, Lorenzo le encarga el banquete de su boda. Con el objetivo de recompensar a Martina por todo su esfuerzo, Adriano le organiza una cena juntos en Luján. Enora continúa trabajando en sus diseños a pesar de su catarro. Toño la cuida con esmero, pero descubre una carta dirigida a su tío que confirma que ella sigue engañándolos... Finalmente, llega el vestido para la boda y Ángela se desploma. Por suerte, Curro logra sujetarla antes de que caiga al suelo. La Promesa: Ángela recibe su vestido para la boda con Lorenzo

Capítulo 736 del miércoles 17 de diciembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 736 Martina y Adriano improvisan una cena junto al fuego y Adriano acaba besándola.... Ver ahora Aunque el desmayo de Ángela no ha sido grave, el médico le receta un potente medicamento que hay que administrarle cuidadosamente. Toño no le dice a Enora que la ha pillado en otra mentira, pero sí se lo confiesa a Manuel, que decide intervenir. Aunque Toño le pide que espere a que se reponga de su catarro. ¿Aceptará el heredero del marquesado? Lope asume entusiasmado la preparación del banquete de la boda, aunque está molesto por la ausencia de represalias hacia Santos. Se enfrenta a él como nunca antes y Curro tiene que mediar entre ellos. María Fernández acusa cada vez más cansancio, que no pasa desapercibido para Cristóbal. La doncella sigue sin decirle a Carlo que está embarazada… Adriano se siente en deuda con Martina por todo lo que le ha ayudado desde la marcha de Catalina. Por ello, deciden salir a cenar a Luján, dejando a los niños con María Fernández. Desafortunadamente, una inesperada tormenta estropea su plan y regresan al palacio calados por la lluvia. No están dispuestos a desaprovechar la noche y deciden improvisar una cena junto al fuego. La complicidad es tal que parece que va a suceder lo inevitable… La Promesa: Martina y Adriano improvisan una velada junto al fuego MARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 737 del jueves 18 de diciembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 737 Teresa se acerca a sus compañeras, pero discute con Vera y Pía.... Ver ahora Ángela comienza un tratamiento que altera su estado y Lorenzo comprueba su efecto; Curro logra visitarla gracias a Pía y la acompaña mientras se adormece. Jacobo regresa al palacio y se reencuentra con su prometida. ¿Habrá aclarado ya sus sentimientos? Teresa se acerca a sus compañeras, pero discute con Vera y Pía. Cristóbal le recuerda que ahora debe actuar como jefa. Lope recibe una oferta de trabajo que, finalmente, rechaza para poder quedarse junto a Vera, mientras que Simona, Candela y el propio cocinero celebran el éxito de Madame Cocotte. María Fernández sufre un desvanecimiento mientras cuida a los bebés y Carlo entra en pánico. Enora nota a Toño algo distante y Manuel la confronta tras revelarle que Toño descubrió una carta comprometedora en su bolso. ¿Quién es ella en realidad? La Promesa: Manuel enfrenta a Enora MARTA GARCIA COMPANY