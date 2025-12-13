Inspiración y transpiración en 'Cuando todo encaja', un ensayo sobre creatividad del músico y productor Raül Refree

La creación artística se parece a conducir por una carretera de noche, fiándose de los faros que guían e iluminan solo unos metros. El resto es oscuridad. Uno se concentra y mantiene los ojos muy abiertos, confía en llegar a alguna parte aunque no conozca el camino. A veces, con suerte, acaba en un destino favorable. El compositor, músico y productor Raül Fernández Miró, conocido como Raül Refree (Barcelona, 1976), ha escrito sobre el fascinante proceso de la creatividad en el ensayo Cuando todo encaja (Debate).

14.01 min Cafè d'idees - Raül Refree presenta el llibre 'Cuando todo encaja'

Teorizar sobre la invención de una idea no es sencillo. Así lo cuenta Raül en la introducción de su libro: «El plano conceptual es muy importante en el arte. Por eso, también lo es la reflexión sobre la obra: entenderla desde un punto de vista teórico para descifrar todo aquello que sucede en el ámbito emocional mientras creamos. Analizar mis reacciones frente a decisiones artísticas ha sido tanto una manera de conocerme a mí mismo como de recrear momentos de inspiración y evitar los de desconexión. Suele ser al responder a entrevistas, por ejemplo, invitado a teorizar sobre mis obras, cuando mejor he logrado entender mi trabajo».