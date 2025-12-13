Inspiración y transpiración en 'Cuando todo encaja', un ensayo sobre creatividad del músico y productor Raül Refree
- El compositor, músico y productor Raül Refree presenta su primer libro, el ensayo Cuando todo encaja
- Estos apuntes sobre creatividad hablan de su propia experiencia en el proceso de la creación artística
La creación artística se parece a conducir por una carretera de noche, fiándose de los faros que guían e iluminan solo unos metros. El resto es oscuridad. Uno se concentra y mantiene los ojos muy abiertos, confía en llegar a alguna parte aunque no conozca el camino. A veces, con suerte, acaba en un destino favorable. El compositor, músico y productor Raül Fernández Miró, conocido como Raül Refree (Barcelona, 1976), ha escrito sobre el fascinante proceso de la creatividad en el ensayo Cuando todo encaja (Debate).
Teorizar sobre la invención de una idea no es sencillo. Así lo cuenta Raül en la introducción de su libro: «El plano conceptual es muy importante en el arte. Por eso, también lo es la reflexión sobre la obra: entenderla desde un punto de vista teórico para descifrar todo aquello que sucede en el ámbito emocional mientras creamos. Analizar mis reacciones frente a decisiones artísticas ha sido tanto una manera de conocerme a mí mismo como de recrear momentos de inspiración y evitar los de desconexión. Suele ser al responder a entrevistas, por ejemplo, invitado a teorizar sobre mis obras, cuando mejor he logrado entender mi trabajo».
El rol del productor musical
Refree formó parte en su adolescencia y primera juventud de grupos de la escena independiente barcelonesa como Corn Flakes, Élena o Sitcom. También desarrolló una carrera como músico en solitario. La faceta donde más ha descubierto su propia voz ha sido quizá, y esto es una paradoja, ejerciendo de productor para otros artistas. La figura del productor, una voz en la sombra que va dibujando un camino, es una de las más desconocidas y maltratadas de una industria musical voraz que se rige solo por los números.
“No creo en la idea del artista iluminado y maldito“
Ha demostrado su buena mano tanto en los márgenes como en el ojo del huracán, con distintos géneros musicales (flamenco, electrónica, canción de autor) y en la producción de canciones y discos de artistas como Rosalía, Niño de Elche, Guitarricadelafuente, Ricky Martin, C. Tangana, Roger Mas, Christina Rosenvinge, Kiko Veneno, Mala Rodríguez o Silvia Pérez Cruz, entre muchos otros, así como en proyectos cinematográficos con los Javis o Isaki Lacuesta. «No creo en la idea del artista iluminado y maldito», cuenta Refree en su entrevista a Página Dos, «esa idea del artista que sufre. La creación tiene que ser algo divertido y lúdico. Y creo en la figura del artesano que trabaja sus horas cada día».
El compositor anima a las personas que no se dedican profesionalmente a la música a perder el miedo a preguntar y probar. «La música, en su esencia más pura, es un lenguaje universal que no requiere palabras ni títulos, solo curiosidad y ganas de explorar». A lo largo de veinte años de trayectoria, Raül Refree ha sido galardonado con premios como el Ciutat de Barcelona, el Gaudí, el Grammy Latino o el de la Academia de la Música de España.