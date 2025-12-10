Escoltas: sombras que salvan vidas

Hace casi 33 años, el 18 de diciembre de 1992, la película El guardaespaldas se estrenaba en España poniendo en el punto de mira a una profesión casi siempre muy alejada del romanticismo que derrochó entonces Frank Farmer, el exagente secreto interpretado por Kevin Costner, encargado de proteger a una famosa cantante, Rachel Marron (Whitney Houston).

Escena de 'El guardaespaldas'

Para conocer el verdadero origen de este oficio, que se remonta al año 146 a.C., y analizar su situación actual, Arturo Martín recibe esta semana a Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad desde hace 25 años, y CEO de la empresa Delta13.

También interviene Alin Atodiresei, más conocido como Tod, escolta con más de veinte años de experiencia, autor del podcast El Samurái Moderno, y autor del libro Cómo lograr ser un escolta de élite en el siglo XXI.

Hablamos de los ámbitos en los que han ejercido su trabajo, y de los diferentes tipos de protección que necesitan las personas por motivos de seguridad.

Escolta desarrollando su trabajo 5

Con Mara Peterssen regresamos a 1992 para recordar los acontecimientos más relevantes que nos dejó aquel año, como los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.

Lucía Sancho se sube a bordo de la primera línea del AVE, inaugurada el 21 de abril entre Madrid y la capital hispalense.

Reparto de 'Belle Époque' Distribuidora

Pastora Vega nos invita a otro estreno, el de Belle Époque, de Fernando Trueba, la segunda producción española galardonada con el Óscar a la mejor película de habla no inglesa, y una de las más premiadas en los Goya.

Y como cada semana, caminamos hacia el final de Memoria de delfín con la Historia Mínima de David Zurdo, en este caso sobre la falsa muerte de Miguel Bosé. La música de cierre corre a cargo de JPelirrojo y de los surcoreanos Seo Taiji & Boys.

Todo esto y más, el lunes 15 de diciembre, desde la una de la madrugada, en Radio Nacional de España, con Arturo Martín.