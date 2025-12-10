Alumnos mediadores visitan 'Un nuevo sendero hasta el manantial': "Ayudamos a otros niños a que resuelvan sus conflictos"

Los alumnos del Sagrado Corazón que han visitado de público el pódcast Un nuevo sendero hasta el manantial son mediadores de quinto de primaria. Esta figura se ha extendido mucho y, como ellos mismos explicaban, sirve para "ayudar a los demás para que ellos mismos resuelvan sus problemas". La entrevistada en este nuevo episodio ha sido la poetisa Berta García Faet e Ignatius Farray ha vinculado ambas cosas: "La poesía es una mediadora entre las personas".

Uno de los niños, Martín, ha ampliado esa explicación: "Guiamos la gente que ha tenido un conflicto, para que él mismo resuelva el conflicto que tiene con la otra persona". Otro de los niños se ha puesto lírico: "Si has tenido un conflicto con alguien, si le escribes una poesía, puede ser algo bonito para resolver un problema".

La figura de alumnos mediadores llegó a España en los años 2000, pero en Estados Unidos comenzó en los años 70 y se fue extendiendo por el mundo. En nuestro país, ha sido fundamental para la resolución de casos de bullying, para crear un entorno seguro en el que ambas partes, involucradas en un conflicto, puedan expresarse y entender a la otra persona.

Existen ya varios casos en España de acoso en redes sociales o, incluso, uno en el que dos grupos de alumnos habían quedado para una pelea, en los que las figuras de los mediadores ha sido fundamental para encontrar que, en muchas ocasiones, todo comienza con un malentendido o por presión social, como fue en estas ocasiones.

Berta García Faet: "Somos monos poéticos" Berta García Faet ha comenzado su exposición sobre la inspiración: "La poesía o el arte es una especie de regalo, de carta, que mandamos al otro, a ver si la recoge". Pero también ha tenido su punto evolutivo: "Lo raro que es ser monos y estar pensando, hablando e inventando canciones. Somos monos poéticos". Ignatius ha respondido que muchas veces "la poesía es atreverse", y que no necesariamente "tiene que ser una cosa bonita o, a lo mejor, no es obvia". En el pódcast han recordado que, para Federico García Lorca, la poesía era "la unión de dos palabras, que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio". La poetisa ha añadido que "las conexiones entre las palabras es la clave de la poesía".