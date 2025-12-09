"El rey playboy": Sí, Alfonso XIII tenía una productora de cine erótico

La figura de Alfonso XIII siempre ha estado asociada a problema políticos, exilios y un reinado que desembocó en la llegada de la Segunda República. Sin embargo, entre los aspectos menos conocidos de su vida privada se oculta un proyecto que se intentó mantener en secreto: la participación del monarca en la producción de cine erótico durante los años veinte. Una faceta sorprendente que revela un interés peculiar por la naciente industria cinematográfica y oponiéndose a las creencias de decoro de la época impuestas por la iglesia. Un tema que se menciona en el cuarto episodio de Ena, cuando el conde de Romanones le pregunta al rey sobre la versión pícara del Tenorio. ¿Quieres saber más detalles sobre la productora erótica del rey 'playboy'?

Un rey fascinado por el cine y los placeres modernos Descubierto por los hermanos Lumière a finales del siglo XIX, en los años 20 el cine era todavía un invento joven. Alfonso XIII era conocido por su carácter alegre, y por su inclinación hacia los avances tecnológicos. Con una vida privada llena de amantes y escándalos, encontró en el cinematógrafo un nuevo proyecto a explorar mucho más allá del entretenimiento: financiaba películas, proponía argumentos y mantenía contacto directo con cineastas. Las películas eróticas que ya circulaban de manera clandestina en Europa, no era ajenas a la curiosidad del monarca de una España donde la moral oficial convivía con cabarets, revistas picantes y literatura clandestina. Así Alfonso XIII vio la oportunidad de impulsar un tipo de producción que, aunque no llevaba su firma, sí estuvo detrás de ella.