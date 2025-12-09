"El rey playboy": Sí, Alfonso XIII tenía una productora de cine erótico
- El cuarto capítulo de Ena muestra al rey involucrado en la producción de películas porno
- ¿Quién era Carmen Ruiz Moragas?: Amante del rey Alfonso XIII durante ocho años y tuvo dos hijos
La figura de Alfonso XIII siempre ha estado asociada a problema políticos, exilios y un reinado que desembocó en la llegada de la Segunda República. Sin embargo, entre los aspectos menos conocidos de su vida privada se oculta un proyecto que se intentó mantener en secreto: la participación del monarca en la producción de cine erótico durante los años veinte. Una faceta sorprendente que revela un interés peculiar por la naciente industria cinematográfica y oponiéndose a las creencias de decoro de la época impuestas por la iglesia. Un tema que se menciona en el cuarto episodio de Ena, cuando el conde de Romanones le pregunta al rey sobre la versión pícara del Tenorio. ¿Quieres saber más detalles sobre la productora erótica del rey 'playboy'?
Un rey fascinado por el cine y los placeres modernos
Descubierto por los hermanos Lumière a finales del siglo XIX, en los años 20 el cine era todavía un invento joven. Alfonso XIII era conocido por su carácter alegre, y por su inclinación hacia los avances tecnológicos. Con una vida privada llena de amantes y escándalos, encontró en el cinematógrafo un nuevo proyecto a explorar mucho más allá del entretenimiento: financiaba películas, proponía argumentos y mantenía contacto directo con cineastas.
Las películas eróticas que ya circulaban de manera clandestina en Europa, no era ajenas a la curiosidad del monarca de una España donde la moral oficial convivía con cabarets, revistas picantes y literatura clandestina. Así Alfonso XIII vio la oportunidad de impulsar un tipo de producción que, aunque no llevaba su firma, sí estuvo detrás de ella.
La misteriosa productora: Royal Films
La llamada productora de cine erótico del rey no figuraba en ningún registro oficial y funcionaba mediante intermediarios de confianza. Según lo que explica Fernando Trueba en Historias de nuestro cine, Alfonso XIII recurrió a los hermanos Ramón de Baños y Ricardo de Baños, valedores del cine pionero en España, para encargar este tipo de películas: “Y no se le ocurrió otra cosa que acudir a dos pioneros del cine, que eran los hermanos Baños. Dos señores tremendamente católicos, de misa y rezo que, de repente, se encontraron con esos encargos”. El film El confesor, rodada en 1920 bajo encargo real, es considerada por muchos como la primera película porno española.
Alfonso XIII no se limitaba a poner el dinero, también habría participado en los guiones, dado ideas argumentales y supervisado el casting, seleccionando a las actrices protagonistas, lo que revela una implicación activa. El uso de intermediarios, como Conde de Romanones, era deliberado para evitar que su implicación trascendiera al dominio público.
La productora catalana, que se llamaba Royal Films, rodó decenas de películas, pero solo se han conservado tres de ellas: El confesor, El ministro y Consultorio de señoras. Rodadas entre 1915 y 1925, fueron restauradas por la filmoteca de Valencia.
No sabemos si la versión pícara del Tenorio a la que hace referencia el conde de Romanones en Ena es alguna de ellas, pero lo que sí refleja la serie es esa faceta del rey Alfonso XIII, involucrado en la producción de cine erótico. Ya tienes disponible el cuarto capítulo de la ficción.