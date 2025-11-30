Las infidelidades y amantes de Alfonso XIII: ¿Le puso los cuernos a Ena con la niñera?

Un atentado en su boda ya parecía presagiar que el matrimonio entre Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia estaba abocado al fracaso. El tiempo lo confirmó. Los continuos reproches por la enfermedad que Ena transmitió a dos de sus hijos marcaron la relación, pero no fue el único punto de conflicto entre los monarcas. Las infidelidades de Alfonso XIII causaron gran dolor a su esposa, que tuvo que ver cómo alguna de ellas llegó a ocurrir en su propio hogar.

Carmen Ruiz Moragas, la amante más famosa de Alfonso XIII Entre las amantes de Alfonso XIII destaca Carmen Ruiz Moragas, su relación extramatrimonial más conocida y más larga: Estuvieron ni más ni menos que ocho años juntos y tuvieron dos hijos en común. Nacida en el seno de una familia acomodada -su padre fue gobernador civil de Granada-, Carmen Ruiz Moragas decidió dedicarse a la actuación. Se formó con María Guerrero y se puso a las órdenes de Jacinto Benavente en la obra La malquerida y en la película La madona de las rosas. Como primera actriz del Teatro Español conoció a Alfonso XIII, se dice que en la representación de La dama de las camelias. Su relación hizo que la artista pasara de ser conocida como 'la Moragas' a 'la Borbona'. También la convirtió en propietaria de su propio teatro, el actual Teatro Arniches, que entonces Alfonso XIII le regaló como Teatro Rey Alfonso. Carmen Ruiz Moragas, que en 1917 se había casado con el torero Rodolfo Gaona y divorciado tras un fugaz matrimonio, dio a luz a su primera hija con el rey en 1925. A María Teresa, como se llamaba la niña -compartía su nombre, por cierto, con la hermana del Alfonso XIII-, le siguió Leandro en 1929.