Las infidelidades y amantes de Alfonso XIII: ¿Le puso los cuernos a Ena con la niñera?
- Su matrimonio con la reina Victoria Eugenia sufrió por sus numerosas relaciones extramatrimoniales
- Disfruta de la serie ENA. La reina Victoria Eugenia gratis en RTVE Play
Un atentado en su boda ya parecía presagiar que el matrimonio entre Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia estaba abocado al fracaso. El tiempo lo confirmó. Los continuos reproches por la enfermedad que Ena transmitió a dos de sus hijos marcaron la relación, pero no fue el único punto de conflicto entre los monarcas. Las infidelidades de Alfonso XIII causaron gran dolor a su esposa, que tuvo que ver cómo alguna de ellas llegó a ocurrir en su propio hogar.
Carmen Ruiz Moragas, la amante más famosa de Alfonso XIII
Entre las amantes de Alfonso XIII destaca Carmen Ruiz Moragas, su relación extramatrimonial más conocida y más larga: Estuvieron ni más ni menos que ocho años juntos y tuvieron dos hijos en común. Nacida en el seno de una familia acomodada -su padre fue gobernador civil de Granada-, Carmen Ruiz Moragas decidió dedicarse a la actuación. Se formó con María Guerrero y se puso a las órdenes de Jacinto Benavente en la obra La malquerida y en la película La madona de las rosas.
Como primera actriz del Teatro Español conoció a Alfonso XIII, se dice que en la representación de La dama de las camelias. Su relación hizo que la artista pasara de ser conocida como 'la Moragas' a 'la Borbona'. También la convirtió en propietaria de su propio teatro, el actual Teatro Arniches, que entonces Alfonso XIII le regaló como Teatro Rey Alfonso.
Carmen Ruiz Moragas, que en 1917 se había casado con el torero Rodolfo Gaona y divorciado tras un fugaz matrimonio, dio a luz a su primera hija con el rey en 1925. A María Teresa, como se llamaba la niña -compartía su nombre, por cierto, con la hermana del Alfonso XIII-, le siguió Leandro en 1929.
Traición a Ena con la institutriz
Puede que Carmen Moragas fuera la amante más famosa del rey Alfonso XIII, pero no fue esta su única aventura a espaldas de Victoria Eugenia. Antes estuvo, entre otros affaires, con Beatrice Noon, que trabajaba en el propio Palacio Real. La joven, escocesa de ascendencia irlandesa, era la institutriz de Alfonso, el príncipe de Asturias. Se quedó embarazada y, huyendo de posibles ojos curiosos y preguntas, abandonó la Corte.
Juana Alfonsa Milán nació en París. Lo hizo en 1916, tan solo dos años después de Gonzalo, el hijo menor de Alfonso XIII y Ena. Lo de Milán como apellido todo apunta a que se debía al ducado de Milán, título que su padre poseía. Juana Alfonsa quedó a cargo de José Quiñones de León, embajador de España en París y cuyo apellido adoptó tras Milán.
No fueron las únicas relaciones que, según las malas lenguas, mantuvo Alfonso XIII fuera del matrimonio. Victoria Eugenia las soportó con entereza, pero aquellas infidelidades sentenciaron lo que en un principio parecía un amor de cuento de hadas. La serie ENA, la superproducción del año, explora la figura de una reina incomprendida a lo largo de seis episodios. Disfrútala gratis en RTVE Play.