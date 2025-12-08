John Wayne cabalga de nuevo: Así es ‘Río Rojo', la película con la que curiosamente debutó Montgomery Cliff

El histórico arreo de ganado es la base de la trama en la que Thomas Dunson (John Wayne) tiene que emprender un viaje desde Texas hasta Missouri tras la Guerra de Secesión. A su lado está Matt Garth (Montgomery Clift), su hijo adoptivo, cuya visión más flexible del liderazgo se enfrenta frontalmente a la autoridad férrea de Dunson. A través del recorrido, Hawks filma un relato que combina épica, choque generacional y un retrato minucioso de la vida en las grandes rutas ganaderas del siglo XIX.

Howard Hawks y la construcción del mito del Oeste Howard Hawks abordó Río Rojo con la intención de recuperar el espíritu del western clásico, pero aportando una profundidad psicológica poco habitual en el Hollywood de los años 40. Y se basó en parte en el relato “The Chisholm Trail”, de Borden Chase. La película combina el viaje físico del gran arreo de ganado con un conflicto moral en el que se enfrentan modernidad y tradición. La tensión aparece entre la autoridad inflexible de Thomas Dunson y una mirada más abierta, la de Matt Garth que se convierte en uno de los pilares dramáticos del film. John Wayne y Montgomery Clift: duelo interpretativo decisivo Uno de los elementos más comentado por los cinéfilos es el enfrentamiento interpretativo entre John Wayne y Montgomery Clift. Fue el debut cinematográfico de Clift, que tenía tan solo 21 años, y su estilo más naturalista contrastó con un tono más clásico e imponente de Wayne. Howard Hawks vio en esa diferencia una oportunidad para reforzar la autenticidad de la relación padre–hijo que sostiene la trama. La crítica de la época reconoció esta combinación como uno de los grandes aciertos de Río Rojo y destacó la capacidad de Clift para aportar una nueva sensibilidad al western. John Wayne y Montgomery Cliff

Un rodaje exigente en los paisajes de Arizona La filmación se llevó a cabo en escenarios naturales de Arizona, donde Hawks insistió en trabajar con ganado real para transmitir la escala monumental del arreo (algo especialmente potente desde el punto de vista audiovisual). Pero eso conllevaba la necesaria coordinación de cientos de reses y jinetes, lo que complicó notablemente la producción. A ello hubo que sumar el calor extremo y que las condiciones del terreno no eran las más adecuadas. La famosa secuencia de la estampida se consiguió mediante iluminación artificial nocturna y efectos sonoros que provocaron la reacción del ganado, convirtiéndose en una de las partes más recordadas de la película, casi un icono. Fotograma de la película Río Rojo con el ganado de fondo RTVE Play

Dos versiones y un final que dividió a la crítica La historia de Río Rojo también está marcada por la existencia de dos versiones del montaje. Por un lado, la original de Hawks, que incluye un prólogo y un epílogo en forma de crónica semidocumental; por otro, una versión alternativa, más directa y que cambia por completo esa estructura. Aunque la película está considerada una obra maestra del western para muchos, su desenlace conciliador generó debates desde su estreno. Pero Hawks defendió siempre que ese final respondía a su visión de un Oeste donde la humanidad podía imponerse a la violencia.

Dos nominaciones al Óscar Río Rojo obtuvo dos nominaciones en los Premios Óscar: una a Mejor Montaje, para Christian Nyby, y otra a Mejor Historia Original, para Borden Chase. Aunque finalmente no ganó en ninguna de las dos categorías, estas nominaciones hablan del papel que adquirió dentro de la industria en un año que fue muy competido en Hollywood. Con el paso del tiempo, la película ha recibido numerosos reconocimientos. En 1990 fue seleccionada por la Library of Congress para su incorporación al National Film Registry, al considerarse “cultural, histórica y estéticamente significativa”. Además, el American Film Institute (AFI) la incluyó en su lista de los mejores westerns de todos los tiempos, lo que refuerza su estatus como obra fundamental dentro del género. Póster de 'Río Rojo' t

La primera de la trilogía de los ríos Río Rojo fue la primera de las tres películas de Howard Hawks que incluyen el nombre de un río, comenzando una saga que se ha vuelto una de las señas más reconocibles de su filmografía. A esta obra de 1948 le siguieron Rio Bravo en 1959 y Rio Lobo en 1970, dos westerns que retomaban elementos narrativos y temáticos característicos del director: grupos de hombres que se enfrentan a situaciones límite, con su camaradería masculina y tono que combinaba acción con un sentido del honor muy particular. Eso sí, no forman una trilogía argumental. No obstante las tres películas se han analizado en la reciente historia de nuestro cine como un conjunto por su parentesco en cuanto a estilo y por la forma en que Hawks revisita una y otra vez los mismos códigos del western. En este sentido, Río Rojo establece muchas de las ideas: liderazgo, choque generacional, disciplina o lealtad que el director desarrolló de distintas maneras en sus posteriores obras.