¿Quién era Carmen Ruiz Moragas?: Amante del rey Alfonso XIII durante ocho años y tuvo dos hijos
- Famosa actriz de la época, su vida sentimental llegó a los periódicos
No le gustaban los toros, pero se casó con un torero. Era de izquierdas, republicana según algunos, pero tuvo dos hijos con el rey. Eran las contradicciones de Carmen Ruiz Moragas, amante de Alfonso XIII durante ocho años. Su relación con el monarca trajo de cabeza a la reina Victoria Eugenia y dio mucho que hablar, tanto en vida -unos la llamaban la Moragas, otros la Borbona- como a su muerte.
Carmela, como la conocían sus íntimos, era mucho más que su relación con Alfonso XIII. Llenaba teatros, los críticos aclamaban su talento cada vez que pisaba un escenario y su estilo causaba sensación entre el público.
La boda y el divorcio de Carmen Ruiz Moragas
Carmen Ruiz Moragas se crio en el seno de una familia acomodada andaluza y su padre fue gobernador civil de Granada. Se formó en el Conservatorio, donde ya se reveló como alumna aventajada: suyo fue el primer diploma de honor que dio el centro. Pasó a los 16 años a sumarse a la prestigiosa compañía de María Guerrero, con la que debutó en la comedia Doña Desdenes. También actuaría en la obra La malquerida, de Jacinto Benavente.
En 1917 se casó. El novio era Rodolfo Gaona, torero mexicano célebre en la España de la época, y el lugar escogido Granada. La prensa lamentó su retirada del teatro, donde ya se había labrado fama, pero no fue por mucho tiempo. El matrimonio duró muy poco, tan solo un par de meses, y en marzo de 1919 llegó el divorcio.
En él se inspiró el periodista Francisco Gómez Hidalgo para hacer La malcasada. La película, aparte de guardar similitudes con la historia de desamor de Morangas y Gaona, tuvo los improbables cameos de Franco, Valle-Inclán, Pedro Muñoz Seca, Millán-Astray, Primo de Rivera, Azorín y Concha Espina, por mencionar algunos.
Así conoció a Alfonso XIII
Admirada por su talento sobre las tablas, especialmente en el teatro clásico, a una de sus representaciones acudió Alfonso XIII. Ocurrió cuando Carmen Moragas era primera actriz del Teatro Español y protagonizaba La dama de las camelias. El rey y la artista comenzaron así una relación de ocho años que dio como resultado dos hijos. María Teresa, cuyo nombre compartía con la hermana de Alfonso XIII, nació en Florencia en 1925. Cuatro años después, en 1929, llegó Leandro, quien sería reconocido como hijo de Alfonso XIII en 2003.
En sus últimos años, Carmen Ruiz Moragas se pasó al cine con El novio de mamá, dirigida por Florián Rey y protagonizada por Imperio Argentina. No era su primera vez en el celuloide: Ya se había puesto a las órdenes de Jacinto Benavente en La madona de las rosas, de 1919. Lideró su propia compañía de teatro, en la que también participaba su pareja, el escritor Juan Chabás, pero la enfermedad interrumpió abruptamente aquellos proyectos. Murió de cáncer en junio de 1939, un mes antes de que comenzase la guerra civil.
A su último adiós, y pese a lo importante que fue en el mundo del teatro, no acudieron muchos compañeros. Algunos arroparon a sus hijos y a su pareja, otros enviaron coronas de flores. Los periódicos rindieron tributo a la actriz, cuya historia hoy recupera ENA.