¿Quién era Carmen Ruiz Moragas?: Amante del rey Alfonso XIII durante ocho años y tuvo dos hijos

No le gustaban los toros, pero se casó con un torero. Era de izquierdas, republicana según algunos, pero tuvo dos hijos con el rey. Eran las contradicciones de Carmen Ruiz Moragas, amante de Alfonso XIII durante ocho años. Su relación con el monarca trajo de cabeza a la reina Victoria Eugenia y dio mucho que hablar, tanto en vida -unos la llamaban la Moragas, otros la Borbona- como a su muerte.

Carmela, como la conocían sus íntimos, era mucho más que su relación con Alfonso XIII. Llenaba teatros, los críticos aclamaban su talento cada vez que pisaba un escenario y su estilo causaba sensación entre el público.

La boda y el divorcio de Carmen Ruiz Moragas Carmen Ruiz Moragas se crio en el seno de una familia acomodada andaluza y su padre fue gobernador civil de Granada. Se formó en el Conservatorio, donde ya se reveló como alumna aventajada: suyo fue el primer diploma de honor que dio el centro. Pasó a los 16 años a sumarse a la prestigiosa compañía de María Guerrero, con la que debutó en la comedia Doña Desdenes. También actuaría en la obra La malquerida, de Jacinto Benavente. En 1917 se casó. El novio era Rodolfo Gaona, torero mexicano célebre en la España de la época, y el lugar escogido Granada. La prensa lamentó su retirada del teatro, donde ya se había labrado fama, pero no fue por mucho tiempo. El matrimonio duró muy poco, tan solo un par de meses, y en marzo de 1919 llegó el divorcio. En él se inspiró el periodista Francisco Gómez Hidalgo para hacer La malcasada. La película, aparte de guardar similitudes con la historia de desamor de Morangas y Gaona, tuvo los improbables cameos de Franco, Valle-Inclán, Pedro Muñoz Seca, Millán-Astray, Primo de Rivera, Azorín y Concha Espina, por mencionar algunos. Archivo Histórico LA MALCASADA (FRAGMENTOS) LA MALCASADA (FRAGMENTOS)... Ver ahora