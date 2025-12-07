Disfruta de los capítulos del 730 al 733 de 'La Promesa': La oferta de Manuel para evitar la boda de Lorenzo y Ángela

Curro no ha tenido otra opción: ha desvelado a Manuel todos sus sentimientos por Ángela en su intento por impedir, una vez más, la boda con Lorenzo. El heredero del marquesado no ha dudado en ayudar a su hermano. ¿Conseguirá, con la ayuda de Alonso, paralizar el enlace? María Fernández se ha quedado sin palabras al descubrir al nuevo lacayo de La Promesa: Carlo. ¡Es el padre del bebé que espera! ¿Terminará desvelando toda la verdad? ¿Cómo reaccionará el joven? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Lunes 8 de diciembre El lunes 8 de diciembre no hay emisión de La Promesa por festivo nacional

Capítulo 730 del martes 9 de diciembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 730 Leocadia orquesta, con ayuda de Cristóbal, la llegada de un falso detective para engañar a Adriano.... Ver ahora Leocadia orquesta, con ayuda de Cristóbal, la llegada de un falso detective para engañar a Adriano, que se decepciona por la falta de información respecto a la investigación. Alonso intenta convencer sin éxito a Leocadia de impedir la boda de Ángela. Curro, cada vez más desesperado, acuerda con Pía utilizarla como mediadora para comunicarse de manera segura con Ángela. María Fernández se acerca a Carlo con la intención de decirle que está embarazada. ¿Terminará desvelando toda la verdad? Petra cuenta a Lope y Vera que ha descubierto que Santos es el responsable del plagio de las recetas… ¡y que ha rechazado su soborno! Enora y Toño revelan a Manuel que han mejorado el motor del aeroplano y preparan su vuelo de prueba, mientras Manuel parte equipado con un paracaídas. La Promesa: Petra revela la verdad sobre Santos

Capítulo 731 del miércoles 10 de diciembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 731 La tardanza de Manuel en aterrizar tras despegar con el avión inquieta a Enora y Toño, que se temen lo peor.... Ver ahora María Fernández sigue sin decidirse a contarle la verdad a Carlo y reprocha a Samuel que desconfíe tanto del muchacho. Curro duda de la aparente entereza de Ángela ante la complicada situación que atraviesa. Pía se compromete a hablar con ella para saber qué le ocurre. A pesar de las dudas de Toño y Enora, Manuel vuela para probar el nuevo motor que han creado. La tardanza les inquieta y se temen lo peor… Toño pide a Enora aclarar su relación: ¿Qué hay exactamente entre ellos dos? Alonso parte de viaje unos días sin mencionar el destino… ¿Qué tendrá entre manos? Jacobo también ha decidido irse para hacer una visita a sus padres, poniendo provisionalmente espacio en su relación con Martina. A pesar de que Petra ha revelado a Lope y a Vera que Santos es el ladrón de sus recetas, el lacayo lo niega. ¡Lope lo desenmascara delante de Cristóbal! La Promesa: A pesar de las dudas de Toño y Enora, Manuel decide volar MARTA GARCIA COMPANY

Capítulo 732 del jueves 11 de diciembre La promesa La Promesa - Temporada 4 - Episodio 732 Santos es descubierto por Cristóbal por robar las recetas de Lope y obligado a devolver el dinero.... Ver ahora Manuel encarga a Enora y a Toño desarrollar un nuevo fuselaje adaptado al motor mientras él atiende asuntos personales. Pía sabe que Ángela está emocionalmente destrozada, aunque finja estar entera para no preocupar a Curro... Cristóbal descubre que Santos es el ladrón de recetas y obliga al lacayo a devolver el dinero a Lope. ¿Lo hará? Carlo continúa coqueteando, lo que genera tensión con María Fernández y provoca que Teresa estalle injustamente contra una doncella. Vera presencia la bronca y empieza a dudar del comportamiento de su amiga. Jacobo se marcha a ver a sus padres. Por su parte, Martina cree que ese tiempo les va a venir bien para pensar con claridad sobre su relación. Adriano y la joven reciben la noticia de que el detective tiene novedades sobre Catalina. La Promesa: El detective tiene novedades sobre Catalina t