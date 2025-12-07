Disfruta de los capítulos del 730 al 733 de 'La Promesa': La oferta de Manuel para evitar la boda de Lorenzo y Ángela
Curro no ha tenido otra opción: ha desvelado a Manuel todos sus sentimientos por Ángela en su intento por impedir, una vez más, la boda con Lorenzo. El heredero del marquesado no ha dudado en ayudar a su hermano. ¿Conseguirá, con la ayuda de Alonso, paralizar el enlace? María Fernández se ha quedado sin palabras al descubrir al nuevo lacayo de La Promesa: Carlo. ¡Es el padre del bebé que espera! ¿Terminará desvelando toda la verdad? ¿Cómo reaccionará el joven? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.
Lunes 8 de diciembre
El lunes 8 de diciembre no hay emisión de La Promesa por festivo nacional
Capítulo 730 del martes 9 de diciembre
Leocadia orquesta, con ayuda de Cristóbal, la llegada de un falso detective para engañar a Adriano, que se decepciona por la falta de información respecto a la investigación. Alonso intenta convencer sin éxito a Leocadia de impedir la boda de Ángela. Curro, cada vez más desesperado, acuerda con Pía utilizarla como mediadora para comunicarse de manera segura con Ángela. María Fernández se acerca a Carlo con la intención de decirle que está embarazada. ¿Terminará desvelando toda la verdad? Petra cuenta a Lope y Vera que ha descubierto que Santos es el responsable del plagio de las recetas… ¡y que ha rechazado su soborno! Enora y Toño revelan a Manuel que han mejorado el motor del aeroplano y preparan su vuelo de prueba, mientras Manuel parte equipado con un paracaídas.
Capítulo 731 del miércoles 10 de diciembre
María Fernández sigue sin decidirse a contarle la verdad a Carlo y reprocha a Samuel que desconfíe tanto del muchacho. Curro duda de la aparente entereza de Ángela ante la complicada situación que atraviesa. Pía se compromete a hablar con ella para saber qué le ocurre. A pesar de las dudas de Toño y Enora, Manuel vuela para probar el nuevo motor que han creado. La tardanza les inquieta y se temen lo peor… Toño pide a Enora aclarar su relación: ¿Qué hay exactamente entre ellos dos? Alonso parte de viaje unos días sin mencionar el destino… ¿Qué tendrá entre manos? Jacobo también ha decidido irse para hacer una visita a sus padres, poniendo provisionalmente espacio en su relación con Martina. A pesar de que Petra ha revelado a Lope y a Vera que Santos es el ladrón de sus recetas, el lacayo lo niega. ¡Lope lo desenmascara delante de Cristóbal!
Capítulo 732 del jueves 11 de diciembre
Manuel encarga a Enora y a Toño desarrollar un nuevo fuselaje adaptado al motor mientras él atiende asuntos personales. Pía sabe que Ángela está emocionalmente destrozada, aunque finja estar entera para no preocupar a Curro... Cristóbal descubre que Santos es el ladrón de recetas y obliga al lacayo a devolver el dinero a Lope. ¿Lo hará? Carlo continúa coqueteando, lo que genera tensión con María Fernández y provoca que Teresa estalle injustamente contra una doncella. Vera presencia la bronca y empieza a dudar del comportamiento de su amiga. Jacobo se marcha a ver a sus padres. Por su parte, Martina cree que ese tiempo les va a venir bien para pensar con claridad sobre su relación. Adriano y la joven reciben la noticia de que el detective tiene novedades sobre Catalina.
Capítulo 733 del viernes 12 de diciembre
Leocadia informa de que el detective tiene una pista sobre Catalina, pero Adriano no parece especialmente ilusionado... Enora, Toño y Manuel comparten ideas para mejorar el nuevo motor, lo que llevará a los dos primeros a tomar una decisión poco ortodoxa. La doctrina que Teresa impone como ama de llaves empieza a sembrar malestar entre las mujeres del servicio, pero solo una doncella se atreve a decírselo a la muchacha a la cara. Poco antes de la boda de Ángela y Lorenzo, Lope amenaza a Cristóbal con tomar medidas extremas contra Santos por el robo de recetas. Manuel propone a Lorenzo una sorprendente oferta para evitar que este se case con Ángela. ¿De qué se trata?