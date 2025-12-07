Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 8 de diciembre de 2025
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte ahora que llega el frío. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto, natación y hasta esquí de montaña desde el lunes 8 al domingo 14 de diciembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el Mundial femenino de balonmano, que llega a su final este domingo, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 8 de diciembre
- 12:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Supercopa BSR España. Final: equipos a definir
- 19:00 horas. Baloncesto. Liga U-22. Jornada 10: Valencia Basket - Baxi Manresa
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: Francia - Países Bajos
Martes 9 de diciembre
- 18:30 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey. Tercera ronda
- 20:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Cuartos de final: equipos a definir
- 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Miércoles 10 de diciembre
- hora por confirmar. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Cuartos de final: equipos a definir
- 19:00 horas. Fútbol sala. Copa del Rey. Octavos de final: Industrias Santa Coloma - Barça
- 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Jueves 11 de diciembre
Viernes 12 de diciembre
- 10:00 horas. Tenis en silla de ruedas. Campeonato de España. Semifinal.
- hora por confirmar. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Semifinal 1: equipos a definir
- hora por confirmar. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Semifinal 2: equipos a definir
Sábado 13 de diciembre
- 11:00 horas. Tenis en silla de ruedas. Campeonato de España. Final
- 11:00 horas. Fútbol sala. Primera división femenina. Jornada 10: STV Roldan - FSF Castro Bloques Cando
- 15:00 horas. Baloncesto. Liga U-22. Jornada 11: Unicaja - Real Madrid
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 6: Bidaideak Bilbao - CD Ilunion
- 20:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa. Jornada 11: equipos a definir
- 21:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Domingo 14 de diciembre
- 12:30 horas. Atletismo. Cross. Campeonato de Europa
- 13:30 horas. Ciclocross. Copa del Mundo.
- 14:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Tercer y cuarto puesto: equipos a definir
- 17:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Final: equipos a definir
- 22:05 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
- 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate