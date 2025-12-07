Enlaces accesibilidad
Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 8 de diciembre de 2025

Partido Islandia - España de la 'main round' del Mundial femenino de balonmano EFE
Fran Mena
RTVE Play continúa con su apuesta con el mejor deporte ahora que llega el frío. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto, natación y hasta esquí de montaña desde el lunes 8 al domingo 14 de diciembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el Mundial femenino de balonmano, que llega a su final este domingo, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 8 de diciembre

  • 12:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Supercopa BSR España. Final: equipos a definir
  • 19:00 horas. Baloncesto. Liga U-22. Jornada 10: Valencia Basket - Baxi Manresa
  • 20:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Main round: Francia - Países Bajos

Martes 9 de diciembre

  • 18:30 horas. Fútbol. Sorteo Copa del Rey. Tercera ronda
  • 20:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Cuartos de final: equipos a definir
  • 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions

Miércoles 10 de diciembre

  • hora por confirmar. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Cuartos de final: equipos a definir
  • 19:00 horas. Fútbol sala. Copa del Rey. Octavos de final: Industrias Santa Coloma - Barça
  • 22:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

  • 10:00 horas. Tenis en silla de ruedas. Campeonato de España. Semifinal.
  • hora por confirmar. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Semifinal 1: equipos a definir
  • hora por confirmar. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Semifinal 2: equipos a definir

Sábado 13 de diciembre

  • 11:00 horas. Tenis en silla de ruedas. Campeonato de España. Final
  • 11:00 horas. Fútbol sala. Primera división femenina. Jornada 10: STV Roldan - FSF Castro Bloques Cando
  • 15:00 horas. Baloncesto. Liga U-22. Jornada 11: Unicaja - Real Madrid
  • 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. Superliga BSR España. Jornada 6: Bidaideak Bilbao - CD Ilunion
  • 20:00 horas. Baloncesto. Liga femenina Endesa. Jornada 11: equipos a definir
  • 21:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Domingo 14 de diciembre

  • 12:30 horas. Atletismo. Cross. Campeonato de Europa
  • 13:30 horas. Ciclocross. Copa del Mundo.
  • 14:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Tercer y cuarto puesto: equipos a definir
  • 17:30 horas. Balonmano. Campeonato del Mundo femenino. Final: equipos a definir
  • 22:05 horas. Programa. Estudio Estadio. Solo resúmenes
  • 23:55 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
