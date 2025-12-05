Horario y dónde ver gratis el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso

La Maratón de Valencia es considerada la más rápida del mundo, fuera de los Majors, como Nueva York o Chicago. Y puedes verla este domingo 7 de diciembre desde las 8:10 en Teledeporte con la narración de Lourdes García Campos. ¿Por qué es tan popular? Entre otros atractivos, su recorrido es completamente llano, transcurre por calles anchas y apenas tiene curvas cerradas. El clima es otro de sus puntos a favor, ya que la temperatura de la capital del Turia es suave a pesar de celebrarse a las puertas de Navidad.

Su edición más multitudinaria Con esta van ya 45 ediciones y cada año el Maratón de Valencia tiene más peso internacional. Hasta 36.000 participantes tomarán la salida en una de las citas imprescindibles del atletismo europeo. Casi 7 de cada 10 de los corredores inscritos provienen de fuera de España, con atletas de 150 países diferentes. Un interés que también recogen los principales medios de comunicación deportivos y generalistas del planeta. De hecho volverá a ser el maratón más difundida, según la organización, con 414 emisiones en directo o diferido por canales de televisión de todos los continentes.

Toda una ciudad volcada Además de los miles de corredores, el Maratón de Valencia es un mosaico de culturas e idiomas que moviliza a cientos de miles de personas. Entre ellos centenares de voluntarios que ayudan a que la organización de la carrera sea un éxito. También amenizan el recorrido bandas de música que improvisan pequeñas fiestas en distintos rincones de la ciudad. Pero quien más color pone a la cita maratoniana son las decenas de miles de vecinos y turistas que animan a los deportistas en los más de 42 kilómetros de la carrera.

Impacto económico Puede decirse que esta cita del atletismo es uno de los grandes motores económicos de Valencia. Si nos fijamos en la edición de 2024, el maratón dejó casi 40 millones de euros por el gasto que hicieron turistas y corredores, principalmente, según los datos recogidos por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Y eso sin contar que la capital del Turia será el epicentro del atletismo durante todo el fin de semana, lo que ayudará a que se potencie la marca de Valencia por todo el mundo.