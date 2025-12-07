Elena Anaya casi se pierde sus primeros Goya por esta razón: ¿Qué pasó?
- La actriz se llevó el Goya en 2012, pero antes ya la habían nominado
- Disfruta de Al cielo con ella gratis en RTVE Play
Aterrizó en Hollywood en 2004, pero la experiencia fue más bien breve: Elena Anaya no quería quedarse allí "ni loca". La actriz palentina recaló en la meca del cine tras llamar la atención por su papel en Lucía y el sexo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Su fichaje por Van Helsing como una de las novias de Drácula le abrió las puertas al cine internacional y a él se ha aventurado en más de una ocasión, volviendo incluso a Hollywood para plantarle cara a Wonder Woman.
Su hogar, sin embargo, se encuentra en España, en Madrid, donde vive desde los 19 años. "Me siento muy feliz viviendo en esta ciudad de una manera tranquila y libre y siendo quien yo quiero ser y haciendo lo que me apetece. Siempre he querido estar aquí, también por estar cerca de mi familia y de mis amigos, que para mí lo son todo", ha confesado en Al cielo con ella. La actriz ha compartido con Henar Álvarez una entrevista cómplice y sincera en la que ha repasado algunos momentos claves de su carrera, al mismo tiempo que ha reflexionado sobre su visión de la profesión.
Elena Anaya, feliz de que no le dieran el Goya en su primera nominación
Todo empezó en su Palencia natal. Allí, en una sala al abrigo del frío de la ciudad, una niña descubría la magia del cine de la mano de E.T. El extraterrestre. Fascinada por aquel ser, Elena Anaya decidió que, si no podía ser E.T., quería ser aquella otra niña que salía en pantalla, a la que interpretaba Drew Barrymore. "Fui creciendo con esa idea de poder hacer un trabajo que era hacer soñar a las personas despiertas", cuenta la actriz.
Aquel sueño la llevó a abandonar su ciudad y mudarse a Madrid para formarse en la interpretación. En 1996 estrenó sus dos primeras películas, África y Familia, de Fernando León de Aranoa, una cinta que acabó por darle la primera de sus nominaciones al Goya. Lo que tendría que haber sido una noche para el recuerdo se torció tanto que Elena Anaya acabó con un ataque de ansiedad.
El culpable fue su estilismo para acudir a la ceremonia. "Alguien decidió que me iba a hacer un vestido un diseñador, no puedo decir su nombre. Cuando llegó el vestido a mi casa, me dio un patatús", relata. Decidió no ir a la gala, pero no era posible. "Estás nominada, tienes que ir", insistió su equipo. "Me dio realmente un ataque de ansiedad. Una amiga mía figurinista, maravillosa, vino a mi casa y me dijo: 'Vámonos a la calle, que te voy a llevar de compras'", recuerda.
Por suerte, su improvisada excursión dio fruto. "Me compró un vestido, me lo puso, me pintó la boca y me fui a los Goya. Llegué ya para la entrega del premio. Afortunadamente no me lo dieron. Si me lo llegan a dar, creo que me da un síncope en el escenario", cuenta.
No se lo llevó entonces, pero sí años más tarde. La Academia la nominó por Lucía y el sexo y Habitación en Roma antes de entregarle el galardón en 2012 por La piel que habito. A pesar de los numerosos rodajes vividos y premios recibidos, Elena Anaya mantiene la misma ilusión con la que empezó. Lo deja claro en su entrevista en Al cielo con ella: "Para mí, todas las películas son un poco iguales. Le doy el mismo valor. Lo tienes que hacer igual de bien, no importa que sea una superproducción de Hollywood o un proyecto pequeñito independiente".
