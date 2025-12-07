Elena Anaya casi se pierde sus primeros Goya por esta razón: ¿Qué pasó?

Aterrizó en Hollywood en 2004, pero la experiencia fue más bien breve: Elena Anaya no quería quedarse allí "ni loca". La actriz palentina recaló en la meca del cine tras llamar la atención por su papel en Lucía y el sexo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Su fichaje por Van Helsing como una de las novias de Drácula le abrió las puertas al cine internacional y a él se ha aventurado en más de una ocasión, volviendo incluso a Hollywood para plantarle cara a Wonder Woman.

Su hogar, sin embargo, se encuentra en España, en Madrid, donde vive desde los 19 años. "Me siento muy feliz viviendo en esta ciudad de una manera tranquila y libre y siendo quien yo quiero ser y haciendo lo que me apetece. Siempre he querido estar aquí, también por estar cerca de mi familia y de mis amigos, que para mí lo son todo", ha confesado en Al cielo con ella. La actriz ha compartido con Henar Álvarez una entrevista cómplice y sincera en la que ha repasado algunos momentos claves de su carrera, al mismo tiempo que ha reflexionado sobre su visión de la profesión.