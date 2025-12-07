Eduardo Casanova: "Es un momento muy difícil para romper el silencio con el VIH"

Eduardo Casanova es conocido por su creatividad a la hora de ponerse detrás de la cámara. De ella hace gala precisamente en su última serie, Silencio, en la que el director y actor pone el foco sobre el estigma del VIH. Lo hace a través de una familia de hermanas vampiras y en forma de comedia ligera, ya que Casanova se quería "alejar de las narrativas con las que nos hemos encontrado toda la vida en el cine y en la televisión, que son narrativas supertristes", como cuenta en su última entrevista. Sobre ello habla el artista en Al cielo con ella, que también ha recibido en este último programa a otra famosa vampira del séptimo arte, Elena Anaya, novia de Drácula en Van Helsing.

"Me encantaría que personajes públicos pudieran salir del armario del VIH"

Eduardo Casanova ha reflexionado en Al cielo con ella sobre que en el pasado muchos hayan asociado el VIH con los hombres homosexuales. Cree que hay "más misoginia que homofobia" en ello: "La misoginia y el patriarcado, que es lo que atraviesa absolutamente a todo el mundo -homosexual, hombre, mujer, perro, leopardo de porcelana- lo que hizo fue en esta pandemia invisibilizar a las mujeres que también estaban adquiriendo el virus, el VIH". "La realidad es que los datos de personas con VIH o sida en el mundo son iguales o incluso un poco más altos en mujeres que en hombres", ha apuntado.

"Me encantaría que personajes públicos, que mujeres pudieran salir del armario del VIH", ha defendido Eduardo Casanova, que desea contribuir a romper el estigma del VIH con su última serie. "Entiendo que lo tienen muy complicado, porque se enfrentan inevitablemente a un rechazo y a un ejercicio que tendrían que hacer increíble de informar, de explicar, sin tener que ser activistas", ha asegurado.

El director ha apoyado su visibilización no solo por parte de personajes públicos, sino a través del audiovisual: "Al final, como ninguna enfermedad entiende de sexo, ni de género ni de identidad, nos afecta a todas, cuanto más visible se haga esto, menos probabilidad hay de que estemos enfermas". Entiende, sin embargo, qué lleva a las personas a no hablar de ello. "Hay que respetar los tiempos y los miedos de las personas. Está claro que es un momento muy difícil para romper el silencio, en este tema y en muchos otros", ha explicado.