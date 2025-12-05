La convivencia del equipo, esencial en el rodaje de 'Fragmentos', según Emma Suárez

¿Qué medidas se deben tomar cuando se intenta recomponer un matrimonio desgastado? Esa es la principal pregunta que plantea la nueva película de Horacio Alcalá, Fragmentos, que llegará a los cines el próximo 12 de diciembre y que está protagonizada por Emma Suárez, José Luis García Pérez, Asia Ortega y Manuel Vega.

La trama narra la historia de Diego y Alba, un matrimonio en crisis que decide viajar a Lanzarote para intentar reparar sus propias heridas. Sin embargo, todo cambiará cuando conozcan a otra pareja, Irene y Ben, los anfitriones del hostal donde se alojan. Un cuestionario que aparece en una revista rosa amenaza con destapar verdades incómodas y poner a prueba ambas relaciones.

Sobre el amor, el cambio en las relaciones interpersonales y todo el trasfondo que esconde Fragmentos, hemos hablado en Las mañanas de RNE con Emma Suárez, la coprotagonista.

Aferrarse a un amor desgastado "Estas dos parejas, de generaciones diferentes, atraviesan un momento de crisis y se convierten en espejo una de la otra", explica Emma Suárez. La película muestra cómo, muchas veces, las personas se aferran a un amor que lleva tiempo sin ser correspondido, sin darse cuenta de que los sentimientos del otro han cambiado o que la reciprocidad ya no existe. Esa lucha, repleta de dudas, silencios y pequeñas confrontaciones, refleja cómo las relaciones evolucionan con el tiempo y cómo el desgaste emocional puede pasar desapercibido hasta que se hace imposible ignorarlo. En ese sentido, la protagonista enfatiza: "Lo interesante es qu el amor a cualquier edad puede fracasar. Da igual que tengas 15, 30 o 60 años", recordando que la vulnerabilidad y los desafíos del amor no están ligados a la edad, sino a la complejidad de los sentimientos humanos.

Lanzarote, un protagonista más de la película El presentador de Las mañanas de RNE, Juan Ramón Lucas, no ha querido dejar pasar por alto la importancia del entorno en el que se rueda la película y de la fotografía que la acompaña. Todo eso, sumado a la trama que rodea a los personajes, genera un efecto notable en el espectador. En el caso de Fragmentos, la intérprete reconoce que "Lanzarote se ha convertido en un protagonista de la película". Una de las escenas más difíciles de grabar ocurre durante una comida, y Emma cuenta: "Estuvimos una semana rodándola" —y añade— "Además, no contábamos con el viento". Y es justo ese fenómeno meteorológico lo que hace que forme parte "de lo dramático de la secuencia y se convierta en un personaje". Curiosamente, la madrileña también reveló que toda la película se rodó en apenas tres semanas.