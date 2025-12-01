Xabier Fortes deja su plató habitual y se junta con Miguel Maldonado en 'Entrevista d'Or'

Xabier Fortes, presentador de La noche en 24 horas, ha decidido cambiar por unos minutos la silla de su plató por otra completamente distinta. En esta ocasión, a golpe de gong, ha descolocado a Miguel Maldonado, al que le ha hablado de su equipo de toda la vida y del bucle del Canal 24 horas. Pero también ha habido tiempo de hablar, o más bien de hacer, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"¿Eres un señor mayor?". "¿Eres periodista?". "¿Sales por televisión?". "¿Sales en algún canal de esta casa?". Estas preguntas le han valido al humorista para saber quién era el entrevistado de este lunes en Entrevista d'Or y que volvía a no ser Xabi Alonso. Maldonado, de hecho, se ha congratulado de poder contar con una vez con alguien que sea capaz de hacer preguntas con sentido.

El presentador gallego, que se disculpa por si la voz le falla en algún momento, confiesa que anoche asistió al concierto de Joaquín Sabina, el último de su gira Hola y Adiós. Según cuenta, vivió con mucha emoción el momento porque notaba que, efectivamente, todo se acababa terminando. No obstante, reconoce que alguna copa se tomaron a su salud.

La vivienda o la justicia: ¿qué opina Pedro Sánchez? Xabier Fortes no se ha andado con rodeos y le ha pedido a Miguel Maldonado que respondiera a sus preguntas como si fuera Pedro Sánchez. El de la vivienda ha sido el primer tema a tratar, y aunque el presidente del Gobierno podría haber propuesto algunas ideas, lo cierto es que Maldonado tiene una solución fácil para resolverlo. "Cualquiera que tenga más de tres casas, a la cárcel", ha defendido, aunque también tiene un plan para los "jefes" de los fondos buitre: echarles brea y plumas. El asunto de la justicia también se ha colado en la entrevista. "He tenido momentos peores: estuve una vez en el calabozo", ha comentado Maldonado, a lo que Fortes le ha recordado que tenía que seguir haciendo de Sánchez. Ya recompuesto, Maldonado-Sánchez se ha defendido: "Me tienen ojeriza. Van a por mí, van a por mi esposa... porque somos guapos". Tampoco se ha olvidado de los magistrados: "Los jueces son todos de derechas. Todos, menos uno". El que fuera secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y la confusión del pasado miércoles en el Congreso del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se han mencionado en la entrevista. Miguel Maldonado no ha tenido reparos en confirmar que sería un buen presidente del Gobierno. "Mi lema de campaña sería 'Se ha terminado'", ha declarado. Reconoce que solo salvaría a un empresario de los fondos buitre: "Al que gane a la cucaña", ha comentado, y Fortes ha completado: "Y con cocodrilos debajo".

"Vamos a hablar con Miguel"... o del Pontevedra "Vamos a hablar con Miguel", ha esgrimido Xabier Fortes, para volver a lo que sería un programa normal. No obstante, todo ha girado en torno al fútbol, en concreto del Pontevedra. El presentador ha confesado que solo fue jefe de prensa una vez, precisamente con ese equipo, y que se retiró cuando este llegó a segunda. "Dimití por el éxito", ha comentado entre risas. La conversación ha continuado enumerando las bondades del equipo de su ciudad, como que una vez le ganó 3-0 al Real Madrid. "¿Cuándo? ¿En la posguerra?", se ha preguntado Miguel Maldonado. "En el 68", ha reconocido Fortes. El presentador, para desesperación de su interlocutor, ha comentado que sus tres hijos son socios del Pontevedra desde que nacieron. Al mencionar a su equipo, Maldonado ha contado que hace poco estuvo en el Santiago Bernabéu y que no pudo resistirse a cantar a favor del jugador argentino Franco Mastantuono. A la pregunta de qué haría si él fuera, por ejemplo, jefe de prensa del Real Madrid, solo haría un cambio: "Más alabanzas a Florentino... porque hay pocas". En vista de la facilidad para sacar de sus casillas al humorista, el presentador no ha escatimado en sacar a relucir los últimos traspiés de su equipo, como ocurrió frente al Atlético de Madrid. "El Madrid es un equipo comprometido con los equipos pequeños", se ha defendido Maldonado. "El Madrid nunca ha subido a primera división. En eso os ganamos. [...] En eso somos mejores que vosotros", ha comentado Xabier Fortes, a lo que Miguel Maldonado le ha contestado entre risas: "Creo que estás siendo un poco maleducado".

Fortes se perdió una dedicatoria de Sabina por pedir un whisky En el tramo final de la entrevista, Miguel Maldonado ha elogiado mucho al presentador de TVE. "Eres bastante más guapo en persona. [...] Es una afirmación fáctica", ha comentado. Ruborizado, Xabier Fortes ha confesado que en febrero de 2026 cumplirá 60 años. En esos minutos también se han resuelto varios misterios, como si es fácil subir al Pirulí —es una torre de comunicaciones y se necesita permiso para poder acceder— o cuándo acaba el bucle del Canal 24 horas. "Algo de bucle hay", ha reconocido Xabier Fortes. El veterano periodista ha entrevistado a personalidades de todo tipo —"gente 'troncha'", según Maldonado—, como al expresidente del Gobierno, Felipe González, o a cantantes como Ana Belén, Joan Manuel Serrat o a Joaquín Sabina. Fortes ha contado que anoche, rodeado de personajes del mundo del espectáculo, recordó que en uno de los conciertos del mencionado Sabina, este le dedicó una canción. Entre abochornado y divertido, reconoce que se perdió el momento porque estaba "pidiendo un 'whisky'". Otra anécdota que ha recordado el presentador tuvo lugar recientemente en el Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), donde el equipo de La noche en 24 horas realizó un programa por los 50 años de la muerte de Francisco Franco. Al parecer, varios periodistas volvieron del baño asustados. "¿No habrás escuchado psicofonías extrañas?", le preguntó a una de ellas, y poco después otro compañero le comentó lo mismo. "Si yo escuchara a Franco, también fliparía", ha afirmado Maldonado. La noche en 24h La noche en 24 horas - 19/11/25 Análisis profundo y plural de la actualidad.... Ver ahora