Luna Ki da las primeras pistas sobre su canción para el Benidorm Fest 2026: "Es muy 'crazy'. Os va a encantar"

La cantante Luna Ki ha pasado por el programa Open Play, en la sección musical Music ON con Miriam Martín, y ha dado las primeras pistas sobre su canción para el Benidorm Fest 2026: "Es muy 'crazy'. Os va a encantar". Además, ha reconocido que prefiere actuar en la primera semifinal porque, sino, estará "hecha un flan".

Ha presentado y reaccionado en directo a su nuevo videoclip Tu lady y ha asegurado que "es más importante el disco" que está preparando, que su propia vida y no sabe si esa obsesión "está bien". Sobre la estética del videoclip, dice que se ha inspirado en sus "dos mundos de cuando era pequeña: los caballos y el ballet".

Ha dado algún detalle más de la canción que presentará el próximo 18 de diciembre para el Benidorm Fest: "La hice en Ibiza con amigos, uno me ayudó a componer, se les escuchaba en la grabación haciendo ruido. Es una canción muy 'crazy'. Os va a encantar". Y ha bromeado que solo quedan 18 chocolates de su calendario de Adviento para que vea la luz.

También ha comentado cómo es el paso de ser anónima a la fama: "Yo no me preparo para ser una 'big popstar'. Paso de ser superpringada a ser alabada por la gente. Ha sido un proceso". Pero ha asegurado: "Cuando pongo la fuerza donde la tengo que poner, soy fabulosa". Se considera "una artista muy versátil. No puedo decir: 'Soy rockera y siempre seré rockera'. Me gusta el rock, el reguetón, el pop, la salsa...".