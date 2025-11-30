Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 1 de diciembre: Atanasio y Matilde ultiman los preparativos de la boda

¿La visita de Evaristín a la cárcel habrá ayudado a Luisa a sentirse mejor? Adriana y Alejo trabajan incansablemente para sacarla de la cárcel, aunque la oferta del duque para ayudarla no es muy prometedora. Por su parte, Matilde y Atanasio por fin visualizan un futuro de felicidad juntos, mientras Irene planea su posible futuro con Leonardo. Te contamos lo que pasará esta semana en Valle Salvaje.

Capítulo 307 del lunes 1 de diciembre Dámaso teme que los jornaleros abandonen el trabajo por la lejanía de las tierras y Mercedes da con la solución. Alejo, muy preocupado por Luisa, se presenta en la cárcel con la intención de verla, pero una vez allí, se desata la tragedia.

Capítulo 308 del martes 2 de diciembre Tras volver a sentirse humillada por Leonardo, Irene busca el consuelo de Bárbara, pero ¿podrá la Salcedo estar para su amiga cuando ella misma tiene el corazón roto? En cuanto a Alejo, su última e impactante visita a Luisa le empuja a tomar una decisión respecto al trato que le ofreció su padre.

Capítulo 309 del miércoles 3 de diciembre Atanasio y Matilde están muy cerca de cumplir su sueño, lo que aumenta el miedo de Matilde ante las posibles consecuencias frente a Victoria. Esta, removida por las acusaciones de Dámaso, le exige al duque que se sincere sobre lo que piensa hacer si Dámaso hace público el escándalo.