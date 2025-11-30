Amparo Larrañaga: "Prefiero que me tengan miedo a que me tengan lástima"

Amparo Larrañaga ha visitado el plató de Al cielo con ella ante una Henar Álvarez que reconocía que le imponía la presencia de una mujer con carácter. La actriz ha respondido que prefiere que le tengan "miedo" a que le tengan "lástima". Ella forma parte de la cuarta generación de actores en su familia. Comenzó muy joven su carrera --con 16 años ya estaba en las tablas del teatro-- y vivió en una entorno estructuralmente machista: "Yo estaba jugando a los marcianitos y una mano que te coge una teta y te dice: '¿Cuánto dinero hay que meter para jugar a esto?' Me volví, le di una hostia y le tiré al suelo. Tenía 16 años".

Amparo Larrañaga también ha reconocido que "las mujeres, a partir de una edad", empiezan a "jugar en otra liga" y son "más admiradas que temidas". Ha admitido que era el "ojito derecho" de su padre, con quien tuvo "una relación muy especial", aunque haya sido "un poco golfo, como ya sabe todo el mundo". Aun así, se alegra de haber sido "su cómplice, su amiga" y de haber estado con él "hasta los últimos momentos".

"Hay menos dictadura de la belleza o la edad en el teatro" Cuando Henar le recuerda una frase suya en la que decía que eligió el teatro porque "hay menos gilipollas" que en la televisión, Amparo cree que "para las mujeres hay menos dictadura de la belleza o de la edad en el teatro". En cambio, bromea con las operaciones que se han hecho actrices que considera fantásticas y se han quedado "como si hubieran visto un crimen" debido a esas intervenciones que se sienten obligadas a hacerse por la "dictadura de la belleza", que no afecta por igual a los hombres. Ha confirmado que se iba de fiesta con su abuelo Pedro Larrañaga hasta las siete de la mañana, aunque ella nunca bebió. También que mantuvo en secreto la enfermedad terminal que le confesó, con la condición de que no lo contara, porque quería morir en casa y no en un hospital. Él fue quien se empeñó en que siguiera la tradición familiar de la interpretación, a pesar de que ella "quería ser médico". Como empezó tan joven, no quiere terminar su vida en las tablas. Bromea diciendo que, para tener tiempo para ella, ahora "es tiempo para currar mucho, para ahorrar y largarse cuando una decida y no cuando decidan otros". Se ha despedido metiendo en la nevera "a todos los -istas: machistas, fascistas y racistas", aunque podría introducir también a "los tránsfobos, a los LGTBIfóbicos y a todos los que dicen que por qué no existe el Día del Orgullo Hetero".