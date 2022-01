Felices fiestas

Los Reyes Magos se han adelantado este año por RTVE Play. Sus Majestades de Oriente han recuperado del Archivo de RTVE una gran cantidad de series y programas con temática navideña para festejar estas Navidades a lo grande.

El sorteo de la Lotería de Navidad de 1976, el especial de Nochevieja de 'Martes y 13', el Torneo de Navidad de baloncesto del Real Madrid de 1974 o el especial navideño de 'El precio justo' con famosos son solo algunos de los archivos recuperados. ¡Te contamos cuándo podrás verlos!

25 de diciembre: Aplauso - Especial Navidad 1982

María Casal, José Luis Fradejas, Adriana Ozores, Nacho Dogan y María Elías presentaron este especial de Navidad de 1982. El programa, presentado y dirigido por José Luis Uribarri, contó con las actuaciones de Ritchie Family (‘I’ll do my best'), Dionne Warwich (‘Heartbreaker’), Antonio Ferrandis (Popurrí de temas infantiles), Teresa Rabal (popurrí de sus temas, ‘Amor y paz’), Frida (‘I know there something on’), y Camilo Sesto (‘Devuélveme mi libertad’, ‘Algo de mi’, ‘Getsemaní’, ‘Puente sobre aguas turbulentas’).

Además de las actuaciones, el programa emitió las felicitaciones navideñas de varios de los cantantes fijos del progama y los videoclips de ‘Little drummer boy’ de Bing Crosby y David Bowie, ‘Orient Express’ de Jean Michel Jarre, y ‘Throught these walls’ de Phil Collins.

El especial -de una hora de duración- acabó con un homenaje al cantante Camilo Sesto con el 'Premio Aplauso' por parte del programa. El intérprete quiso compartir el trofeo con el equipo del programa, con el público y con toda España. José Luís Uribarri despidió la noche con un show musical realizado por los bailarines del programa disfrazados de Papá Noel.