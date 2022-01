RTVE Play estrena el documental 'El niño de fuego' el 16 de diciembre

RTVE Play estrena el jueves 16 de diciembre 'El niño de fuego', un documental de Ignacio Acconcia sobre el tránsito por la adolescencia de Aleixo Paz, superviviente de un accidente que a los 9 años de edad quemó el 90% de su cuerpo.

"Me llamo Aleixo Paz, tengo 9 años y el 8 de septiembre de 2009 sufrí un accidente yendo con mi padre en el camión. Me quemé todo el cuerpo, desde entonces estoy en la UCI. Me han operado 13 veces y aún me quedan unas cuantas, quiero irme a casa, estoy cansado de estar aquí". Así comienza el largometraje documental que recorre la vida del joven entre los 13 y los 18 años, momento en el que estaba sumido en una depresión.

Aleixo Paz, protagonista del documental "El niño de fuego" junto al director del documental Ignacio Acconcia

A punto de cumplir los 18 años, el protagonista ha encontrado en la música su única esperanza para seguir viviendo. Gracias al apoyo de su madre y a la inspiración de un amigo, el joven ha reunido la fuerza necesaria para subirse a un escenario y dejar atrás el miedo a vivir.

El director del documental, Ignacio Acconcia, estuvo conviviendo con Aleixo y su familia durante con el fin de retratar la identidad del joven. Una historia de superación y apredizaje, rodada durante cinco años en periodos intermitentes, que podrá verse condensada en hora y media en RTVE Play el próximo jueves 16 de diciembre.