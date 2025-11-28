'La Frontera' de RTVE: argumento, reparto y fecha de estreno del thriller sobre la lucha terrorista contra ETA

La Frontera se sitúa a comienzos de 1987, un año clave en la lucha contra ETA y en la relación entre España y Francia. Tras la operación Sokoa (1986), Francia inicia una colaboración abierta con España, entregando etarras en la frontera para su interrogatorio, mientras presiona a Madrid para explorar una vía de diálogo. Ese proceso queda marcado por la muerte en Argelia de Txomin, figura clave en las conversaciones que darían origen al embrión de las negociaciones de Argel.

En este contexto convulso, con España recién integrada en la CEE y bajo el liderazgo de González y Mitterrand, un grupo disidente de ETA planea un atentado en París. Un capitán de la Guardia Civil descubre la amenaza y, desobedeciendo órdenes, acude a la policía francesa para impedirla. La trama se entrelaza con los grandes hitos del año: el atentado de Hipercor, la detención de Santi Potros, la operación Akaitz y el ataque a la casa cuartel de Zaragoza. Esta serie histórica

¿De qué va 'La frontera? En 1987, Francia comienza a colaborar con España en la lucha contra ETA, entregando a sus miembros en la frontera. Aunque la dirección de la organización decide no abrir un segundo frente y evita atacar en territorio francés, un pequeño grupo disidente planea en secreto un atentado en París como venganza. Un capitán de la Guardia Civil, joven e intuitivo, recibe gracias a una informadora un mensaje en clave que alerta de una acción inminente en la capital francesa. Informa a sus superiores, pero el Gobierno español, buscando que Francia experimente directamente el terrorismo para implicarse más, decide no intervenir. Fiel a sus principios, el capitán desobedece órdenes y acude a su homólogo francés, pese a su tensa relación previa, para impedir el atentado. Sin saberlo, mantiene una relación con una joven que pertenece a ETA y que, por orden de su padre -uno de los cabecillas-, acabará teniendo que colaborar con el propio capitán y con la policía francesa para frenar a los terroristas disidentes. La investigación es una carrera contrarreloj, con un comando difícil de identificar, conexiones con la mafia marsellesa, falsificadores y viejos republicanos. La historia combina acción, dilemas éticos y traiciones en un escenario donde cada personaje debe confrontar sus lealtades y límites.

Protagonistas y reparto de La frontera El capitán de la Guardia Civil que habla buen francés y experto en la lucha antiterrorista, Mario Sanz, lo interpreta el gran Javier Rey. Es el tipo de persona que actúa y que no se jacta de sus virtudes jamás. Mataron a una informadora que formó él, y se siente responsable por no haber tomado todas las precauciones debidas. Ha perdido también a varios compañeros en la lucha contra ETA y es consciente del peligro de su labor. Verse implicado en una decisión como actuar en Francia, solo y contra las órdenes recibidas, le romperá todos los esquemas y le pondrá en una situación completamente nueva para él. Itsasso Arana interpreta a la hija de uno de los cabecillas de ETA, su hermanastro mayor está en prisión y el otro traicionó a la organización. Por eso se ha convertido en la “última esperanza” de su padre. Izaskun obedece a su padre cuando le ordena ir a París y colaborar con los policías para evitar el inminente atentado.

Contexto histórico: la lucha terrorista contra ETA en 1987 A comienzos de 1987, España vive un momento decisivo en la lucha contra ETA y en su relación con Francia. Tras la operación Sokoa (1986), que golpeó duramente la estructura logística de la banda en suelo francés, París inicia por primera vez una colaboración abierta con Madrid: comienza a detener y entregar etarras en la frontera, permitiendo a la Guardia Civil interrogarlos durante tres días antes de su paso a disposición judicial. El cambio coincide con la reciente entrada de España en la Comunidad Económica Europea, bajo el liderazgo de Felipe González y François Mitterrand, lo que refuerza la cooperación bilateral. Al mismo tiempo, Francia presiona para una salida negociada con ETA, proceso que se ve truncado por la muerte en extrañas circunstancias de Txomin en Argelia, figura clave para un posible diálogo. El año queda marcado por graves atentados, como Hipercor en junio y la casa cuartel de Zaragoza en diciembre, así como por la detención de Santi Potros y la operación Akaitz, que impactan en la evolución del conflicto.

Por qué 'La frontera' es el thriller más esperado de RTVE Tienes que ver La Frontera porque es un thriller que explora un momento convulso de nuestra historia reciente desde una perspectiva humana. La serie retrata tensiones políticas, intereses enfrentados y personajes atrapados entre lealtades imposibles, sin caer en miradas simplistas. Lo fascinante no es la acción, sino cómo cada decisión abre grietas morales y revela la complejidad del conflicto. Si buscas una historia intensa y llena de matices, La Frontera ofrece el relato perfecto.