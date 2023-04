Entregado a su profesión, el protagonista de Los pacientes del doctor García asume su trabajo como su propia vida, con un enorme código ético. En el actor Javier Rey, uno de los grandes actores del momento, se mete en la piel de Guillermo García Medina en la nueva serie de La 1 y RTVE Play, un thriller de espías basado en el cuarto volumen de los Episodios de una guerra interminable de Almudena Grandes. Nacido en Noia, un precioso pueblo marinero de la costa de Galicia, Javier Rey pasó su infancia jugando al fútbol y practicando ciclismo. Ser actor, para él, no era un oficio; él soñaba con ser ciclista profesional y ganar el Tour de Francia. O ser futbolista y competir en la Champions League. Sin embargo, pronto se daría cuenta de que aquello no era lo suyo.

Sus primeros pasos muy alejados de la actuación

Estudió un ciclo formativo de Técnico de Laboratorio para dedicarse a la enfermería, pero abandonó esta idea cuando empezó a curiosear y a interesarse por el mundo de la actuación gracias a un curso impartido por el actor Xosé Manuel Esperante, quien lo animó a que se formara profesionalmente en Interpretación. ¿La importancia de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado? Quién sabe. Lo que sí es cierto es que Javier partió hacia Madrid y no ha dejado de trabajar desde entonces.

Y es que hemos podido disfrutar de él y de su talento tanto en cine, como teatro o televisión. El actor gallego ha protagonizado series de gran éxito en la ficción española como Fariña, la serie sobre el narcotráfico en Galicia, y ‘Hache’, donde da vida a un peligroso gánster en la Barcelona de los años sesenta. También ha participado en series como ‘Velvet' e ‘Isabel’.

Javier Rey es el protagonista de 'Los pacientes del doctor García'

En el cine, más recientemente, ha protagonizado las películas El verano que vivimos junto a Blanca Suarez, su actual pareja, y La casa del caracol, basada en la novela homónima de Sandra García Nieto. “Elijo siempre el mejor personaje del momento. Muchas veces elijo la tele antes que el cine por el personaje que se me está ofreciendo”, confiesa. En el teatro, pudimos verle dando vida a César en Los miércoles no existen. No te lo pierdas, ahora, en Los pacientes del doctor García. Mira el primer capítulo, gratis en RTVE Play.