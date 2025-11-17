Cuarta entrega de 'Franco 4:58': revelamos quién es la fuente secreta

El relato sobre la muerte del dictador Francisco Franco y cómo Radio Nacional de España informó se resuelve en el cuarto capítulo de la serie Franco 4:58.

En él, conocemos quién es la fuente que desde dentro del aparato franquista confirmó que Franco había muerto al director de Europa Press, Antonio Herrero, que nunca desveló quien era su informador.

Mientras tanto, el proceso para restaurar las grabaciones de aquellas madrugada sigue adelante —se están volviendo a digitalizar para poder someterlas a un proceso de limpieza asistido por IA—.

El teletipo de Europa Press llegó a las 4:58 a todas las redacciones con una misma afirmación repetida tres veces: Franco ha muerto.

RNE no informó hasta las 6:15 de la mañana de la muerte del dictador. Lo hizo conectando con el Ministerio de Información y Turismo, desde donde intervino el mismo ministro León Herrera esteban, que en directo dio cuenta de la muerte de Franco.

Todas las emisoras del país estaban conectadas con RNE, que desde las cinco de la madrugada emitía música clásica.

De guardia en el hospital El cuarto capítulo de la serie Franco 4:58 cuenta con los testimonios de los periodistas que aquella noche hacían guardia en el hall de la Ciudad sanitaria de la Paz, entre los que se encontraba Julio de Benito, enviado por RNE. Fue Mariano González, de Europa Press, quien observó que algunas cosas que estaban pasando apuntaban a la posibilidad de que el jefe del Estado pudiera haber fallecido.