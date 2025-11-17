Cuarta entrega de 'Franco 4:58': revelamos quién es la fuente secreta
- A las 4:58 del 20 de noviembre, Europa Press difunde un teletipo en el que se repite tres veces la misma frase: Franco ha muerto
- La noticia había sido confirmada a Europa Press por una fuente secreta. En RNE se retrasa la información ¿Quién era ese informador?
El relato sobre la muerte del dictador Francisco Franco y cómo Radio Nacional de España informó se resuelve en el cuarto capítulo de la serie Franco 4:58.
En él, conocemos quién es la fuente que desde dentro del aparato franquista confirmó que Franco había muerto al director de Europa Press, Antonio Herrero, que nunca desveló quien era su informador.
Mientras tanto, el proceso para restaurar las grabaciones de aquellas madrugada sigue adelante —se están volviendo a digitalizar para poder someterlas a un proceso de limpieza asistido por IA—.
El teletipo de Europa Press llegó a las 4:58 a todas las redacciones con una misma afirmación repetida tres veces: Franco ha muerto.
RNE no informó hasta las 6:15 de la mañana de la muerte del dictador. Lo hizo conectando con el Ministerio de Información y Turismo, desde donde intervino el mismo ministro León Herrera esteban, que en directo dio cuenta de la muerte de Franco.
Todas las emisoras del país estaban conectadas con RNE, que desde las cinco de la madrugada emitía música clásica.
De guardia en el hospital
El cuarto capítulo de la serie Franco 4:58 cuenta con los testimonios de los periodistas que aquella noche hacían guardia en el hall de la Ciudad sanitaria de la Paz, entre los que se encontraba Julio de Benito, enviado por RNE.
Fue Mariano González, de Europa Press, quien observó que algunas cosas que estaban pasando apuntaban a la posibilidad de que el jefe del Estado pudiera haber fallecido.
Horas de tensión
En cuanto el teletipo de la agencia llegó a las redacciones, los informadores destacados en La Paz se apresuraron a confirmar la noticia. Una tensión que se vivió también en la sede de la agencia Europa Press, porque a pesar de haber confirmado la noticia a través de una fuente, no sabían qué consecuencias iba a tener la publicación del famoso teletipo. Desde las 5 de la mañana, los medios internacionales se habían hecho eco.
El nuevo podcast de RNE Audio Franco 4:58 trata de reconstruir cómo fue y cómo se contó la muerte de Franco en RNE. 50 años después de la muerte del dictador, la radio pública ofrece una explicación sobre la distancia que hay entre lo que ocurrió y cómo se contó. Con archivos y audios inéditos, asistimos aquí a la crónica pormenorizada de la madrugada del 20 de noviembre de 1975.