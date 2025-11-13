Todo lo que necesitas saber antes de ver 'Bocas de cielo (Zeru ahoak): sinopsis, actores, capítulos y cuánto duran

La esperada serie Bocas de cielo (Zeru ahoak) llega a RTVE Play para sumergirnos en un thriller oscuro e intenso que no dejará indiferente a nadie. Dirigida por Koldo Almandoz, esta producción vasca combina misterio, drama y una cuidada atmósfera visual para narrar la historia de Nerea García, una exertzaina marcada por su pasado que se ve envuelta en una inquietante investigación criminal. Con un elenco de primer nivel encabezado por Nagore Aramburu y Josean Bengoetxea, la miniserie destaca por su retrato sombrío de un Bilbao alejado de los tópicos. Disponible gratis en español y euskera, Bocas de cielo está compuesta por cuatro episodios de unos cuarenta minutos, ideales para una experiencia intensa y adictiva. Antes de adentrarte en este nuevo capítulo, no olvides descubrir sus orígenes en Bocas de arena, también disponible en RTVE Play.

Argumento de Bocas de cielo Nerea García está pasando una mala racha. Han transcurrido cuatro años desde que fuera expulsada de la Ertzaintza y vive aislada, recluida en su casa de Bilbao. La aparición del cadáver de una mujer, asesinada por algún tipo de ritual, lleva a su antiguo jefe a pedirle ayuda con la investigación. Lo que Nerea no sospecha es que los fantasmas del pasado y del presente le obligarán a descender a las cloacas de la ciudad, donde nada ni nadie es lo que parece.

Los actores de Bocas de cielo La miniserie Bocas de cielo cuenta con un destacado elenco encabezado por Nagore Aranburu y Josean Bengoetxea, quienes interpretan a Nerea García y Lertxundi, su superior en la Ertzaintza, respectivamente. Aranburu es reconocida por su participación en la exitosa serie Patria, mientras que Bengoetxea es conocido por su participación en películas como Loreak (2014), Handia (2017) El reparto también cuenta con Sara Cózar, de nuevo en el papel de Carmen Bilbao, Ramón Agirre, Miren Gaztañaga, Nerea Sanz, Unai Baiges, Amets Arbelegui, Alberto de Arquer, Omar Somai y Amaya Quiroga Elizalde. Todos ellos han estado bajo la dirección de Koldo Almandoz.

¿Cuántos capítulos de Zeuro Ahoak y cuánto duran? Zeru Ahoak está compuesta por cuatro intensos episodios de unos cuarenta minutos cada uno, una duración perfecta para sumergirse por completo en su historia sin perder el aliento. Cada capítulo te adentra un poco más en un universo cargado de tensión, belleza y oscuridad, donde los personajes se enfrentan a decisiones que pondrán a prueba sus principios y sus límites. Su ritmo envolvente y su cuidada puesta en escena hacen que el espectador no pueda apartar la mirada ni un segundo. Y no debes hacerlo si quieres entender el final. Como Bocas de arena, se trata de una producción breve, pero poderosa, ideal para quienes buscan una serie diferente, profunda y visualmente impactante, que deja huella después del último capítulo. Si te atraen las historias que desafían lo previsible y te hacen reflexionar, Bocas de cielo es una apuesta que no decepciona.

Gratis en español y euskera en RTVE Play La historia de Bocas de cielo te atrapa desde el primer instante y mantiene la tensión hasta el desenlace. En ella destacan los personajes y las complejas relaciones que se desarrollan entre ellos. Estos se enfrentan a dilemas que los obligan a tomar decisiones difíciles y a afrontar sus consecuencias. Todo sucede en un entorno y un paisaje muy distintos de la imagen tradicional del País Vasco. A medida que avanzan los capítulos y se revelan las múltiples capas del relato, la trama se vuelve más turbia y moralmente ambigua. Una serie creada originalmente en euskera, pero que también puedes disfrutar en español. Ya disponible en RTVE Play. ¡No te la pierdas!